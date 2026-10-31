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DIREITOS HUMANOS

Comitiva federal chega a MS e visita aldeias após ataques e ameaças

Agenda inclui visitas a comunidades de Tacuru e Coronel Sapucaia; Força Nacional já atua em três territórios

Redação O Pantaneiro

Publicado em 31/10/2026 às 10:02

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Janine Mello, Eloy Terena e Sônia Guajajara durante chegada / Divulgação

Uma comitiva do Governo Federal chegou a Mato Grosso do Sul, na manhã deste sábado (31), para acompanhar denúncias de violência e ameaças contra comunidades indígenas. O grupo conta com os ministros dos Povos Indígenas, o aquidauanense Eloy Terena, dos Direitos Humanos e da Cidadania, Janine Mello, e da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva. Também integra a delegação a deputada federal Sônia Guajajara (PSOL-SP), que comandou o Ministério dos Povos Indígenas por três anos e foi reeleita para a Câmara dos Deputados.


Os ministros Eloy Terena e Janine Mello visitarão as aldeias Taquapery, em Coronel Sapucaia, e Sassoró, em Tacuru, para dialogar com as comunidades e acompanhar a situação nos territórios. Já Wellington César terá uma reunião de trabalho com representantes das forças de segurança pública, em Dourados.

A mobilização ocorre após uma série de relatos de ataques e ameaças contra os povos Guarani e Kaiowá. A Força Nacional de Segurança Pública já realiza patrulhamento nas comunidades Sassoró, Taquapery e Limão Verde, conforme informou Eloy Terena.

Entre os episódios recentes está o incêndio na residência de Ñandesy Roberta, rezadeira de 90 anos, na Aldeia Jaguapiré, em Tacuru, na quinta-feira (29). Além da casa, foram destruídos instrumentos sagrados utilizados em rituais tradicionais. A comunidade suspeita que o fogo tenha sido provocado de forma criminosa.

Também vieram à tona gravações atribuídas a servidores públicos municipais de Tacuru. Em um dos áudios, um homem sugere envenenar a água que abastece uma comunidade indígena. Em outro, são feitas ofensas e ameaças contra indígenas. A Prefeitura da cidade informou o afastamento temporário de um dos envolvidos e a abertura de procedimento administrativo para apurar o caso.

A Apib (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil) contabilizou mais de 30 relatos de violência contra indígenas em Mato Grosso do Sul relacionados ao período eleitoral. As denúncias incluem ameaças, ataques e atropelamentos, alguns com mortes. Os episódios foram encaminhados às autoridades, mas nem todos tiveram confirmação até o momento.

Diante da situação, o Ministério dos Povos Indígenas e a Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) acionaram a PF (Polícia Federal) para investigar as denúncias. Uma força-tarefa interministerial também foi organizada para centralizar os relatos, acompanhar as providências e articular ações de proteção às comunidades.

O MPF (Ministério Público Federal) acompanha os casos e instaurou procedimentos para verificar as denúncias. O órgão também esclareceu que um relato de supostos homicídios em Naviraí, associado a conflitos políticos, não se confirmou - as informações eram boatos acompanhados de imagens fora de contexto.

A chegada da comitiva integra as ações do governo federal para ouvir as comunidades, acompanhar as ocorrências e reforçar a proteção dos povos indígenas em Mato Grosso do Sul.

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