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Mato Grosso do Sul acerta detalhes para receber o Rally dos Sertões

Competidores vão percorrer 756 quilômetros entre Coxim, Aquidauana e Bonito

Flavio Brito

Publicado em 26/05/2017 às 10:15

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No mês de agosto, Mato Grosso do Sul será palco da maior prova off road do Brasil e uma das maiores do mundo: o Rally dos Sertões. O Governo do Estado acerta todos os detalhes para recepcionar os competidores no MS, escolhido pela primeira vez como destino final da competição. Entre os dias 16 e 26 de agosto serão 2.793 quilômetros percorridos em três estados brasileiros, começando por Goiás, passando por Mato Grosso e finalizando em Mato Grosso do Sul.

“Estamos muito felizes por receber o Rally dos Sertões. Tenho certeza que este evento não irá se encerrar com o término da prova, mas que será potencializado e deixará algo de produtivo para Mato Grosso do Sul. Estamos realizando um planejamento com os municípios envolvidos, junto ao trade turístico e também à comunidade, com o objetivo de obter benefícios para a economia local e também no sentido da preparação”, afirmou o diretor-presidente da Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), Bruno Wendling.

Assim como os competidores, que antes da largada ajustam suas máquinas para enfrentar a prova off-road que completa 25 anos, as cidades também se planejam. “Vamos preparar o comércio e também o setor de hospedagem, bem como para o pós-evento, com o aproveitamento de futuros roteiros turísticos voltados ao público ligado em off-road e aventura”, explicou.

O Rally dos Sertões vai largar de Goiânia (GO) e passará pelas cidades de Goianésia (GO), Santa Terezinha de Goiás (GO), Aruanã (GO), Barra do Garças (MT), Coxim, Aquidauana e chegará a Bonito. O roteiro da edição histórica foi divulgado na noite de ontem, em evento realizado em São Paulo. A prova terá 2.793 quilômetros (1.822 quilômetros de trechos cronometrados), com início no dia 19 de agosto e término em 26 de agosto. Os veículos devem percorrer 756 quilômetros passando por Coxim, Aquidauana e Bonito, linha de chegada.

“Será um Rally dos Sertões inesquecível. Estamos desenvolvendo um roteiro que irá desafiar os pilotos do início ao fim da disputa. Além disso, o trajeto será de rara beleza, pois a chegada pela primeira vez vai ser  em Bonito, em uma das regiões mais incríveis do país”, afirmou Marcos Moraes, diretor-geral da Dunas Race, organizadora do Rally dos Sertões.


Confira a programação do Rally dos Sertões – 25 anos

16/08/2017
Abertura Área de Box no Autódromo Internacional de Goiânia.
17/08/2017
Vistorias Administrativas e Técnicas no Autódromo Internacional de Goiânia.
18/08/2017
Vistorias Administrativas e Técnicas no Autódromo Internacional de Goiânia.
19/08/2017
Prólogo e Largada Promocional.
20/08/2017

1ª Etapa
Goiânia (GO ) – Goianésia (GO)
Deslocamento Inicial – 120 km
Especial (trecho cronometrado) – 310 km
Deslocamento final – 130 km
Total do dia – 560 km
21/08/2017

2ª Etapa
Goianésia (GO) – Santa Terezinha de Goiás (GO)
Deslocamento Inicial – 54 km
Especial (trecho cronometrado) – 272 km
Deslocamento final -3 km
Total  do dia – 329 km
22/08/2017

3ª Etapa
Santa Terezinha de Goiás (GO) – Aruanã (GO)
Deslocamento Inicial – 1 km
Especial (trecho cronometrado) – 270 km
Deslocamento final – 15 km
Total do dia – 286 km
23/08/2017

4ª Etapa
Aruanã (GO) – Barra do Garças (MT)
Deslocamento Inicial – 120 km
Especial (trecho cronometrado) – 240 km
Deslocamento final – 70 km
Total do dia – 430 km
24/08/2017

5ª Etapa
Barra do Garças (MT) – Coxim (MS)
Deslocamento Inicial – 42 km
Especial (trecho cronometrado) – 260 km
Deslocamento final – 130 km
Total do dia – 432 km
25/08/2017

6ª Etapa
Coxim (MS) – Aquidauana (MS)
Deslocamento Inicial – 56 km
Especial (trecho cronometrado) – 240 km
Deslocamento final – 30 km
Total do dia – 326 km
26/08/2017

7ª e última etapa
Aquidauana (MS) – Bonito (MS)
Deslocamento Inicial – 120 km
Especial (trecho cronometrado) – 230 km
Deslocamento final – 80 km
Total do dia – 430 km
Percurso total do Rally dos Sertões – 2.793 km
Especiais (trechos cronometrados) – 1.822 km (65,23%)
Cerimônia de Premiação

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