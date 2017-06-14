Aquidauana será representada por equipe de moto no Rally dos Sertões

25º Rally dos Sertões
Avenida Pantaneta vai receber a festa que será preparada para receber as equipes
As equipes do 25º Rally dos Sertões serão recebidas com uma grande festa na avenida Pantaneta, no dia 25 de agosto. Os detalhes da organização da estrutura para o evento foram discutidos ontem (13), entre a equipe do prefeito Odilon Ribeiro e os organizadores da competição. A população de Aquidauana tem mais um motivo para esperar pela realização do rally, o município será representado por uma equipe que vai competir entre as motos.
O empresário Zeony Cândido Martins será o chefe da equipe que conta com Paulo Sérgio Scapulatempo da Rosa como piloto e com o mecânico Gilson Rodrigues da Silva, o Rato da oficina Rato Moto Rancing. “Nosso objetivo é cruzar a linha de chegada em Bonito”, adianta Zeony, sobre a competição que começará em Goiânia (GO).
O chefe da equipe que vai representar Aquidauana e o piloto Paulo Sérgio são dois apaixonados por competições off road desde a década de 1980, tendo participado de competições de motocross, enduro e outros rallys. “A necessidade de cuidar da gestão dos negócios, muitas vezes, nos impede de participar, porque é preciso ficar de duas a três semanas fora. Mas, desta vez, conseguimos um espaço na agenda e serão nove dias dedicados à competição”, detalha Zeony.
O chefe da equipe acompanha todas as etapas, mas não realiza o trajeto determinado para os pilotos. A equipe toda segue até Goiânia, de caminhonete. Depois da largada, o chefe de equipe e o mecânico seguem direto para a linha de chegada ou para postos determinados pela organização. O mecânico se dedica ao trabalho de manutenção da moto e o chefe acumula todas as funções burocráticas e logísticas para a participação nas etapas, além de debater com os membros as melhores estratégias para a prova.
Leandro Nunes, um dos organizadores que esteve na cidade para tratar da organização, explica que, apesar da festa que será prepara na Pantaneta, a largada e a chegada nunca ocorrem dentro das cidades. “O trajeto ainda será definido, então os pilotos vão saber os pontos por onde têm de passar, nessas áreas no meio do mato”, exemplifica Leandro, apenas para explicar que a prova é realizada em áreas afastadas do Centro, incluindo estradas vicinais na zona rural e áreas naturais de cada município. Aquidauana deve receber mais de 70 equipes.
Zeony aconselha que a população acompanhe de perto o calendário de divulgação para ter acesso ao trajeto da prova para poder ver a passagem dos pilotos. Além disso, ele exalta os efeitos positivos para a economia do município. “Espero que os empresários aproveitem o evento que é a uma vitrine, com a chance de mostrar que a cidade tem condições de receber outras competições e eventos do mesmo porte, principalmente os empresários do turismo.
O Rally dos Sertões – 25 anos irá largar de Goiânia (GO) e passará pelas cidades de Goianésia (GO), Santa Terezinha de Goiás (GO), Aruanã (GO), Barra do Garças (MT), Coxim, Aquidauana e chegará a Bonito. O roteiro da edição histórica foi divulgado em evento realizado em São Paulo (SP). A prova terá 2.793 quilômetros (1.822 quilômetros de trechos cronometrados), com início no dia 19 de agosto e término em 26 de agosto. Os veículos devem percorrer 756 quilômetros passando por Coxim, Aquidauana e Bonito – a linha de chegada.
Confira a programação do Rally dos Sertões – 25 anos
16/08/2017
Abertura Área de Box no Autódromo Internacional de Goiânia.
17/08/2017
Vistorias Administrativas e Técnicas no Autódromo Internacional de Goiânia.
18/08/2017
Vistorias Administrativas e Técnicas no Autódromo Internacional de Goiânia.
19/08/2017
Prólogo e Largada Promocional.
20/08/2017
1ª Etapa
Goiânia (GO ) – Goianésia (GO)
Deslocamento Inicial – 120 km
Especial (trecho cronometrado) – 310 km
Deslocamento final – 130 km
Total do dia – 560 km
21/08/2017
2ª Etapa
Goianésia (GO) – Santa Terezinha de Goiás (GO)
Deslocamento Inicial – 54 km
Especial (trecho cronometrado) – 272 km
Deslocamento final -3 km
Total do dia – 329 km
22/08/2017
3ª Etapa
Santa Terezinha de Goiás (GO) – Aruanã (GO)
Deslocamento Inicial – 1 km
Especial (trecho cronometrado) – 270 km
Deslocamento final – 15 km
Total do dia – 286 km
23/08/2017
4ª Etapa
Aruanã (GO) – Barra do Garças (MT)
Deslocamento Inicial – 120 km
Especial (trecho cronometrado) – 240 km
Deslocamento final – 70 km
Total do dia – 430 km
24/08/2017
5ª Etapa
Barra do Garças (MT) – Coxim (MS)
Deslocamento Inicial – 42 km
Especial (trecho cronometrado) – 260 km
Deslocamento final – 130 km
Total do dia – 432 km
25/08/2017
6ª Etapa
Coxim (MS) – Aquidauana (MS)
Deslocamento Inicial – 56 km
Especial (trecho cronometrado) – 240 km
Deslocamento final – 30 km
Total do dia – 326 km
26/08/2017
7ª e última etapa
Aquidauana (MS) – Bonito (MS)
Deslocamento Inicial – 120 km
Especial (trecho cronometrado) – 230 km
Deslocamento final – 80 km
Total do dia – 430 km
Percurso total do Rally dos Sertões – 2.793 km
Especiais (trechos cronometrados) – 1.822 km (65,23%)
Cerimônia de Premiação
GALERIA DE FOTO
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS