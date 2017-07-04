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Piloto Paulo Scapulatempo representa Aquidauana no Rally dos Sertões

Na manhã desta terça-feira Paulo e sua equipe foram apresentados ao prefeito Odilon Ribeiro, em nome da Associação de Motocross de Aquidauana e Anastácio

Renan Nucci

Publicado em 04/07/2017 às 15:34

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O povo de Aquidauana terá mais um motivo para aproveitar a 25ª Edição do Rally dos Sertões, evento nacional que passa pela cidade entre os dias 25 de 26 de agosto. O piloto Paulo Scapulatempo, juntamente com sua equipe que também conta com o chefe mecânico "Rato Motos" e com empresário Zeony Candido Martins como líder, pretende representar o município com dignidade, buscando concluir a prova na melhor posição possível.


Na manhã desta terça-feira eles foram apresentados ao prefeito Odilon Ribeiro, em nome da Associação de Motocross de Aquidauana e Anastácio (AMA). A visita de cunho institucional teve por objetivo discutir a tradicional prova de Velocross realizada no mês de agosto e que compõe parte das atividades do calendário de aniversário da cidade. 


No entato, a AMA aproveitou a oportunidade para confirmar o time do Rally. "Nosso objetivo é concluir a prova, o que já pode ser considerado uma vitória em uma prova de longa duração como essa, que demanda muito esforço do piloto e trabalho da equipe", disse Zeony. "Se concluirmos a prova as chances são grandes de alcançarmos o pódio".


Odilon, por sua vez, se comprometeu a apoiar na medida do possível tanto a prova como a participação da equipe no Rally dos Sertões. “São situações distintas, mas de igual valor para nossa cidade, uma prova que atrai competidores e turistas do estado todo e a participação de uma equipe de Aquidauana no maior e mais tradicional rali brasileiro” pontua o prefeito. 


Segundo a organização do Rally dos Sertões, além de brava competição, o evento é também uma grande lição. Competidores de todas as partes do mundo se deparam com uma realidade desconhecida e com paisagens jamais vistas. Quanto maior a dificuldade, maior o prazer em vencê-la. Assim são os competidores e o povo sertanejo. Na oportunidade a AMA entregou ainda um Certificado de Honra ao Mérito ao Prefeito Odilon pelo apoio a primeira etapa do Campeonato Estadual de Cross Country realizado no dia 18 de junho em Aquidauana.

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