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Governador assina contrato para realização do Rally dos Sertões em MS

Pilotos do Brasil e do mundo vão encarar 3.344 quilômetros de trilhas, que iniciam em Goiânia (GO) e terminam em Bonito

Renan Nucci

Publicado em 09/07/2017 às 08:01

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Será assinado nesta segunda-feira (10.7), em Campo Grande, o contrato para realização do Rally dos Sertões em Mato Grosso do Sul. Considerado uma das maiores competições off road do mundo, o evento esportivo será realizado entre os dias 20 a 26 de agosto. Pilotos do Brasil e do mundo vão encarar 3.344 quilômetros de trilhas, que iniciam em Goiânia (GO) e terminam em Bonito. Além da cidade do ecoturismo, outras duas cidades sul-mato-grossenses vão fazer parte da prova: Coxim e Aquidauana.

A parceria para a realização da corrida em Mato Grosso do Sul será selada em evento às 14h na Fundação de Turismo do Estado (Fundtur), localizada no Parque das Nações Indígenas, nos altos da Avenida Afonso Pena, na Capital. Participam do ato solene o governador Reinaldo Azambuja, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck, o presidente da Fundtur, Bruno Wendling, e o diretor-geral da Dunas Race Promoções (empresa organizadora do Rally), Marcos Moraes.

O percurso prevê que competidores saiam de Goiânia (GO) e passem pelas cidades de Goianésia (GO), Santa Terezinha de Goiás (GO), Aruanã (GO), Barra do Garças (MT), Coxim e Aquidauana, tendo como próximo destino a cidade de Bonito, que será parada final. As terras bonitenses servirão de palco para o encerramento do Rally. No destino do ecoturismo mundial será marcado o resultado final dos pilotos de carros, UTVs, motos e quadriciclos.

Por onde passa, o Rally movimenta a economia em aproximadamente R$ 50 milhões por edição, além de mobilizar as áreas esportiva, cultural e social estimulando a população. Na área social, a equipe do Rally dos Sertões é conhecida por levar à população atendimentos de saúde e de lazer. Em 2017, 40 voluntários do projeto Saúde e Alegria nos Sertões Brasil (SAS Brasil) vão prestar serviço voluntário em três cidades do roteiro: Santa Terezinha de Goiás, Alto das Garças e Aquidauana.

Entre os serviços oferecidos estão orientação jurídica para mulheres sobre violência doméstica; entrega de óculos de grau para crianças em idade escolar; triagem de saúde da mulher, com coleta de exames e realização de biópsias; cirurgias curativas para lesões iniciais do câncer de colo de útero; triagem de câncer de pele; atendimento odontológico; atendimento pediátrico; e vermifugação de crianças, entre outros.

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