Pilotos da AMA serão voluntários no Rally dos Sertões em Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana tem buscado parceiros para recepcionar os milhares de pessoas que vão prestigiar a passagem dos pilotos que competem no 25º Rally dos Sertões. O Executivo municipal trabalha para organizar a infraestrutura para o evento na etapa local, no dia 25 de agosto.

De acordo com as informações divulgadas pela Fundação de Cultura e Turismo de Aquidauana (Fundact), uma das parcerias consolidadas é com a AMA - Associação de Motociclismo de Aquidauana e Anastácio.

Nesta quinta-feira (13), Faberson Barbier, Alcivan Fernandes e Fábio Barbier, três dos trinta pilotos da associação representaram a entidade na reunião entre a diretoria da AMA e da Fundact para oficializar a parceria em que os pilotos serão voluntários na comissão local de apoio ao rally. Cinco pilotos e suas motos modelo CRF 230 Honda estarão no dia 25 de agosto trabalhando voluntariamente na recepção do Rally dos Sertões, em Aquidauana.

Humberto Torres, diretor-presidente da Fundact agradeceu a disponibilidade da associação e dos pilotos. “Esse evento vai mexer com toda a cidade e precisamos de muitos parceiros. Aquidauana entrará para a história do automobilismo de aventura e isso trará benefícios em todos os segmentos, principalmente o turístico ”, destacou Humberto.

Para Fábio, “Aquidauana nunca mais será a mesma depois da passagem do Rally dos Sertões”. Ele pontuou ainda que a competição extremamente importante para o município, pois envolve uma estrutura imensa e pilotos de todos os cantos do mundo.

“Nossa cidade terá a honra e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade muito grande em abrigar este evento que exige muito empenho, mas que deixa um rastro de esperança por onde passa, pela sua grandeza. Acreditamos que o nosso município só tem a ganhar, não somente porque aparecerá na mídia mundial, mas porque a população poderá se animar com o evento e, de certa forma, colaborar com o sonho de termos aqui o esporte a motor consolidado”, finalizou.

Questionado sobre as próximas atividades da AMA, Fábio Barbier revelou que a associação está planejando realizar a 2ª etapa do Campeonato Estadual de Velocross na semana do aniversário de Aquidauana, em agosto. Segundo ele, para “coroar de vez nosso calendário de eventos do aniversário”.

“Fazemos tudo isso por amor ao esporte sobre duas rodas, não recebemos nenhum tipo de remuneração, mas sempre muito trabalho. Ficamos honrados com a oportunidade de poder participar de um dos maiores e mais difíceis rallys do mundo, ainda mais dentro de casa. É difícil mensurar o prazer e a satisfação de levar o nome de nossa associação para esta competição, que sabemos que tem uma magnitude mundial”, afirmou o presidente Fábio Barbier.

A AMA

A Associação de Motociclismo de Aquidauana e Anastácio (AMA) foi fundada em 24 de Agosto de 1987, é uma entidade sem fins lucrativos, a diretoria não tem nenhum tipo de remuneração e todo trabalho dos associados e da diretora é voluntário. O primeiro presidente da AMA foi o piloto Laury Gama do Espírito Santo.

Passados alguns anos, a AMA ficou inativa e apenas voltou a funcionar em junho de 2016, ganhando uma nova diretoria, que foi eleita pelos associados, com a responsabilidade de deixar as obrigações sociais, estatutárias e tributárias regularizadas. Desde 2016, a entidade é presidida por Fábio, piloto cadastrado na Confederação Brasileira de Motociclismo(CBM), atualmente é presidente da Associação de Motociclismo de Aquidauana e Anastácio, diretor Interino do Rally Cross Country pela Federação de Motociclismo de Mato Grosso do Sul, Campeão Estadual 2015 de Cross Country nas Categorias Força Livre Nacional e Hard Enduro, Vice- Campeão na Categoria Open e é chefe da Equipe 4 B Racing que atua nas modalidades de Motocross Nacional , Velocross e Cross Country.

O objetivo da AMA é promover e disseminar a pratica do motociclismo off-road por meio dos eventos, corridas e outras formas para levar diversão, entretenimento, esporte e saúde para nossa região. Segundo informações da diretoria, a AMA também desenvolve ações sociais em parceria com os órgãos de segurança pública, entidades pastorais e comerciais.

Uma das mais recentes ações foi a colaboração com a Campanha do Agasalho, em que os pilotos e associados participaram coletando as doações. “Temos nos unido e buscado trazer competições oficiais como, por exemplo, a abertura do Campeonato Estadual de Rally Cross Country e, vislumbramos, ainda para este ano, trazer mais uma etapa do Campeonato Estadual de Velocross”, contou Fábio Barbier.

Fábio salientou que este ano a associação irá completar 30 anos e os novos pilotos associados têm buscado honrar o legado deixado pelos fundadores da AMA. Segundo informou a diretoria, qualquer pessoa que seja simpatizante do “mundo off-road” ou que tenha interesse em iniciar no esporte sobre duas rodas, independente da modalidade, pode se associar a AMA.