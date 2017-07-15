Trajeto do Rally dos Sertões em MS tem potencial para virar produto em agências

O trecho percorrido pelos pilotos durante as etapas do 25º Rally dos Sertões pode ser transformado em produto para ser comercializado pelas agências de turismo de Mato Grosso do Sul. A indicação é do diretor-presidente da Fundtur, Bruno Wending, avaliando a possibilidade de que o percurso seja transformado em um roteiro para atrair turistas e amantes das competições off road. Wending lista ainda uma serie de aprendizados deixados pelo trabalho de organização da passagem dos pilotos pelo Estado.

“A empresa que organiza o evento trabalha em várias frentes. Eles trabalham com ações sociais, ações de apoio à saúde. Toda parte de apoio ao evento que é muito grande e acho que serve de lição pra gente que quer trabalhar com turismo de esporte, a parte de segurança e a parte da mídia. Como eles conseguem capitalizar mídia espontânea. Então, Aquidauana e Coxim, onde terão as passagens, podem aproveitar muito bem o evento para potencializar a imagens destes municípios”, avaliou Bruno Wending, em entrevista à equipe de reportagem de O Pantaneiro.

As equipes do 25º Rally dos Sertões serão recebidas com uma grande festa na avenida Pantaneta, no dia 25 de agosto, em Aquidauana. A população tem ainda mais um motivo para esperar pela realização do rally, o município será representado por uma equipe que vai competir entre as motos.

O empresário Zeony Cândido Martins será o chefe da equipe que conta com Paulo Sérgio Scapulatempo da Rosa como piloto e com o mecânico Gilson Rodrigues da Silva, o Rato da oficina Rato Moto Rancing. “Nosso objetivo é cruzar a linha de chegada em Bonito”, adianta Zeony, sobre a competição que começará em Goiânia (GO).

O chefe da equipe que vai representar Aquidauana e o piloto Paulo Sérgio são dois apaixonados por competições off road desde a década de 1980, tendo participado de competições de motocross, enduro e outros rallys.

Leandro Nunes, um dos organizadores que esteve na cidade para tratar da organização, explica que, apesar da festa que será prepara na Pantaneta, a largada e a chegada nunca ocorrem dentro das cidades. “O trajeto ainda será definido, então os pilotos vão saber os pontos por onde têm de passar, nessas áreas no meio do mato”, exemplifica Leandro, apenas para explicar que a prova é realizada em áreas afastadas do Centro, incluindo estradas vicinais na zona rural e áreas naturais de cada município. Aquidauana deve receber mais de 70 equipes.

Zeony aconselha que a população acompanhe de perto o calendário de divulgação para ter acesso ao trajeto da prova para poder ver a passagem dos pilotos. Além disso, ele exalta os efeitos positivos para a economia do município. “Espero que os empresários aproveitem o evento que é a uma vitrine, com a chance de mostrar que a cidade tem condições de receber outras competições e eventos do mesmo porte, principalmente os empresários do turismo”.

O Rally dos Sertões – 25 anos vai largar de Goiânia (GO) e passará pelas cidades de Goianésia (GO), Santa Terezinha de Goiás (GO), Aruanã (GO), Barra do Garças (MT), Coxim, Aquidauana e chegará a Bonito. O roteiro da edição histórica foi divulgado em evento realizado em São Paulo (SP). A prova terá 2.793 quilômetros (1.822 quilômetros de trechos cronometrados), com início no dia 19 de agosto e término em 26 de agosto. Os veículos devem percorrer 756 quilômetros passando por Coxim, Aquidauana e Bonito – a linha de chegada.

Confira a programação do Rally dos Sertões – 25 anos

16/08/2017

Abertura Área de Box no Autódromo Internacional de Goiânia.

17/08/2017

Vistorias Administrativas e Técnicas no Autódromo Internacional de Goiânia.

18/08/2017

Vistorias Administrativas e Técnicas no Autódromo Internacional de Goiânia.

19/08/2017

Prólogo e Largada Promocional.

20/08/2017

1ª Etapa

Goiânia (GO ) – Goianésia (GO)

Deslocamento Inicial – 120 km

Especial (trecho cronometrado) – 310 km

Deslocamento final – 130 km

Total do dia – 560 km

21/08/2017

2ª Etapa

Goianésia (GO) – Santa Terezinha de Goiás (GO)

Deslocamento Inicial – 54 km

Especial (trecho cronometrado) – 272 km

Deslocamento final -3 km

Total do dia – 329 km

22/08/2017

3ª Etapa

Santa Terezinha de Goiás (GO) – Aruanã (GO)

Deslocamento Inicial – 1 km

Especial (trecho cronometrado) – 270 km

Deslocamento final – 15 km

Total do dia – 286 km

23/08/2017

4ª Etapa

Aruanã (GO) – Barra do Garças (MT)

Deslocamento Inicial – 120 km

Especial (trecho cronometrado) – 240 km

Deslocamento final – 70 km

Total do dia – 430 km

24/08/2017

5ª Etapa

Barra do Garças (MT) – Coxim (MS)

Deslocamento Inicial – 42 km

Especial (trecho cronometrado) – 260 km

Deslocamento final – 130 km

Total do dia – 432 km

25/08/2017

6ª Etapa

Coxim (MS) – Aquidauana (MS)

Deslocamento Inicial – 56 km

Especial (trecho cronometrado) – 240 km

Deslocamento final – 30 km

Total do dia – 326 km

26/08/2017

7ª e última etapa

Aquidauana (MS) – Bonito (MS)

Deslocamento Inicial – 120 km

Especial (trecho cronometrado) – 230 km

Deslocamento final – 80 km

Total do dia – 430 km

Percurso total do Rally dos Sertões – 2.793 km

Especiais (trechos cronometrados) – 1.822 km (65,23%)

Cerimônia de Premiação