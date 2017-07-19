Comissão do Rally dos Sertões se une para planejar rota em Aquidauana

Na tarde desta quarta-feira, a Comissão Municipal de Organização do Rally dos Sertões esteve na Fundação de Turismo de Aquidauana. O objetivo do encontro foi discutir pontos relevantes sobre a instalação e infraestrutura da área de box para pilotos, a ser montada na Avenida Pantaneta. O local deve receber dezenas de carretas e carros da competição.



De acordo com a Fundação de Turismo, os competidores entrarão na cidade pela MS-419 e as equipes de apoio pela BR-262, seguindo pela Rua Teodoro Rondon, no dia 25 de agosto, pernoitando até o dia seguinte. Depois vão para Bonito. Por isso, é importante debater a sinalização de trânsito e a instalação de pontos de energia e água.