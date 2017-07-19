Falta um mês para a largada do Rally dos Sertões que passa por Aquidauana

Esportes
Competição irá reunir competidores de todas as cinco regiões do país, além de pilotos estrangeiros
Pilotos e navegadores já vivem a expectativa do início da histórica edição de 25 anos do Rally dos Sertões. Nesta quarta-feira (19/7) faltará 30 dias para a largada da principal competição off road do país (e uma das maiores do mundo), que partirá de Goiânia (GO) no dia 19 de agosto, com destino a Bonito (MS), com chegada no dia 26.
Disputado nas categorias carros, motos, UTVs e quadriciclos, o Rally dos Sertões 2017 terá 3.344 quilômetros de trilhas, com passagens pelos estados de Goiás (Goiânia, Goianésia e Santa Terezinha de Goiás), Mato Grosso (Barra do Garças) e Mato Grosso do Sul (Coxim, Aquidauana e Bonito).
A competição irá reunir competidores de todas as cinco regiões do país, além de pilotos estrangeiros. Alguns experientes, como Jean Azevedo, o maior vencedor nas motos, com seis conquistas, e Reinaldo Varela, que disputará o Rally dos Sertões pela 19ª vez e tem duas conquistas no currículo (2010 e 2015). Outros novatos, como a paulista Janaína Souza, que irá competir pela primeira vez e que está ansiosa para a estreia.
“Estou preparando a moto (Honda CRF 230F), vou fazer treinos com o Jean Azevedo e com o Bissinho (Júlio Zavatti), que estão me dando uma força. Intensifiquei a preparação na academia e estou focada no Sertões. Para mim será a realização de um sonho”, afirmou Janaína.
Confira a programação do Rally dos Sertões – 25 anos
16/08/2017
Abertura Área de Box no Autódromo Internacional de Goiânia.
17/08/2017
Vistorias Administrativas e Técnicas no Autódromo Internacional de Goiânia.
18/08/2017
Vistorias Administrativas e Técnicas no Autódromo Internacional de Goiânia.
19/08/2017
Prólogo e Largada Promocional.
20/08/2017
1ª Etapa
Goiânia (GO ) – Goianésia (GO)
Deslocamento Inicial – 240 km
Especial (trecho cronometrado) – 310 km
Deslocamento final – 152 km
Total do dia – 702 km
21/08/2017
2ª Etapa
Goianésia (GO) – Santa Terezinha de Goiás (GO)
Deslocamento Inicial – 116 km
Especial (trecho cronometrado) – 245 km
Deslocamento final – 0 km
Total do dia – 361 km
22/08/2017
3ª Etapa
Santa Terezinha de Goiás (GO) – Aruanã (GO)
Deslocamento Inicial – 0 km
Especial (trecho cronometrado) – 297 km
Deslocamento final – 8 km
Total do dia – 305 km
23/08/2017
4ª Etapa
Aruanã (GO) – Barra do Garças (MT)
Deslocamento Inicial – 104 km
Especial (trecho cronometrado) – 263 km
Deslocamento final – 96 km
Total do dia – 463 km
24/08/2017
5ª Etapa
Barra do Garças (MT) – Coxim (MS)
Deslocamento Inicial – 13 km
Especial (trecho cronometrado) – 430 km
Deslocamento final – 210 km
Total do dia – 653 km
25/08/2017
6ª Etapa
Coxim (MS) – Aquidauana (MS)
Deslocamento Inicial – 61 km
Especial (trecho cronometrado) – 194 km
Deslocamento final – 173 km
Total do dia – 428 km
26/08/2017
7ª e última etapa
Aquidauana (MS) – Bonito (MS)
Deslocamento Inicial – 120 km
Especial (trecho cronometrado) – 310 km
Deslocamento final – 2 km
Total do dia – 432 km
Percurso total do Rally dos Sertões – 3.344 km
Especiais (trechos cronometrados) – 2.049 km (61%)
Cerimônia de Premiação
GALERIA DE FOTO
DESPEDIDA
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