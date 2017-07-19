Falta um mês para a largada do Rally dos Sertões que passa por Aquidauana

Pilotos e navegadores já vivem a expectativa do início da histórica edição de 25 anos do Rally dos Sertões. Nesta quarta-feira (19/7) faltará 30 dias para a largada da principal competição off road do país (e uma das maiores do mundo), que partirá de Goiânia (GO) no dia 19 de agosto, com destino a Bonito (MS), com chegada no dia 26.



Disputado nas categorias carros, motos, UTVs e quadriciclos, o Rally dos Sertões 2017 terá 3.344 quilômetros de trilhas, com passagens pelos estados de Goiás (Goiânia, Goianésia e Santa Terezinha de Goiás), Mato Grosso (Barra do Garças) e Mato Grosso do Sul (Coxim, Aquidauana e Bonito).

A competição irá reunir competidores de todas as cinco regiões do país, além de pilotos estrangeiros. Alguns experientes, como Jean Azevedo, o maior vencedor nas motos, com seis conquistas, e Reinaldo Varela, que disputará o Rally dos Sertões pela 19ª vez e tem duas conquistas no currículo (2010 e 2015). Outros novatos, como a paulista Janaína Souza, que irá competir pela primeira vez e que está ansiosa para a estreia.

“Estou preparando a moto (Honda CRF 230F), vou fazer treinos com o Jean Azevedo e com o Bissinho (Júlio Zavatti), que estão me dando uma força. Intensifiquei a preparação na academia e estou focada no Sertões. Para mim será a realização de um sonho”, afirmou Janaína.

Confira a programação do Rally dos Sertões – 25 anos



16/08/2017

Abertura Área de Box no Autódromo Internacional de Goiânia.

17/08/2017

Vistorias Administrativas e Técnicas no Autódromo Internacional de Goiânia.

18/08/2017

Vistorias Administrativas e Técnicas no Autódromo Internacional de Goiânia.

19/08/2017

Prólogo e Largada Promocional.

20/08/2017

1ª Etapa

Goiânia (GO ) – Goianésia (GO)

Deslocamento Inicial – 240 km

Especial (trecho cronometrado) – 310 km

Deslocamento final – 152 km

Total do dia – 702 km

21/08/2017

2ª Etapa

Goianésia (GO) – Santa Terezinha de Goiás (GO)

Deslocamento Inicial – 116 km

Especial (trecho cronometrado) – 245 km

Deslocamento final – 0 km

Total do dia – 361 km

22/08/2017

3ª Etapa

Santa Terezinha de Goiás (GO) – Aruanã (GO)

Deslocamento Inicial – 0 km

Especial (trecho cronometrado) – 297 km

Deslocamento final – 8 km

Total do dia – 305 km

23/08/2017

4ª Etapa

Aruanã (GO) – Barra do Garças (MT)

Deslocamento Inicial – 104 km

Especial (trecho cronometrado) – 263 km

Deslocamento final – 96 km

Total do dia – 463 km

24/08/2017

5ª Etapa

Barra do Garças (MT) – Coxim (MS)

Deslocamento Inicial – 13 km

Especial (trecho cronometrado) – 430 km

Deslocamento final – 210 km

Total do dia – 653 km

25/08/2017

6ª Etapa

Coxim (MS) – Aquidauana (MS)

Deslocamento Inicial – 61 km

Especial (trecho cronometrado) – 194 km

Deslocamento final – 173 km

Total do dia – 428 km

26/08/2017

7ª e última etapa

Aquidauana (MS) – Bonito (MS)

Deslocamento Inicial – 120 km

Especial (trecho cronometrado) – 310 km

Deslocamento final – 2 km

Total do dia – 432 km

Percurso total do Rally dos Sertões – 3.344 km

Especiais (trechos cronometrados) – 2.049 km (61%)

Cerimônia de Premiação