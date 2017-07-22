Caravana do Rally dos Sertões deve trazer 2.500 pessoas para Aquidauana

A Comissão Municipal de Organização do Rally dos Sertões espera que a caravana da competição traga 2.500 pessoas para Aquidauana. Por este motivo, na quarta-feira os envolvidos no projeto se reuniram na sede da Fundação de Turismo, para discutir detalhes da infraestrutura do evento que deve movimentar mais de R$ 5 milhões em Mato Grosso do Sul.



Dentre os pontos relevantes abordados na reunião estão a instalação e infraestrutura da área de box para pilotos, a ser montada na Avenida Pantaneta, o suporte de fornecimento de energia e água para os motorhomes, carretas e carros da competição.



Participaram da reunião Humberto Torres - diretor-presidente da Fundact; Archibald Mac - gerente municipal de Obras e Serviços Urbanos, Sr. Dilson, da Gerência Municipal de Planejamento; Geny Barbier, chefe de gabinete da Fundact, Clóvis Pacheco, Rosileny Ribeiro e Adriana Caravassilakis, diretores de núcleos da Fundact.



Todo esse público da caravana irá pernoitar em Aquidauana, de 25 para 26 agosto. O local de concentração dos competidores e suas equipes de apoio será a Avenida Pantaneta, além do clube Arpa e demais locais em definição.



Outro ponto discutido na reunião é a sinalização viária específica para as equipes de apoio e para os competidores do Rally dos Sertões. "O trânsito na cidade nos dias 25 e 26 de agosto será impactado por centenas de veículos de pequeno e grande porte. Para isso, estamos nos organizando e providenciando a sinalização com faixas, cavaletes e banners para orientar os visitantes sobre como chegar ao local de concentração do evento, a Avenida Pantaneta", explicou o gerente municipal de Obras e Serviços Urbanos, Archibald Macintyre (Mac).



De acordo com a croqui de trânsito do Rally dos Sertões, os competidores entrarão na cidade de Aquidauana pela MS-419 e as equipes de apoio pela BR-262, seguindo pela Rua Teodoro Rondon, no dia 25 de agosto. Após o pernoite, no dia 26 todos seguem para Bonito, onde a competição será encerrada.

"Estamos nos organizando a nível de município, pois a cidade estar devidamente preparada para bem recepcionar e atender o grande público é uma preocupação do prefeito Odilon Ribeiro", disse o diretor-presidente da Fundact, Humberto Torres.

Nesse contexto, a Fundact está organizando uma programação cultural para o dia 25 na Avenida Pantaneta, visando atrair a comunidade para prestigiar a caravana do Rally, interagir com os pilotos e conhecerem os veículos potentes que dão um show na competição.



Emprego e renda



Dentro da infraestrutura do Rally dos Sertões, a Fundact informou que renda e vagas de emprego temporárias serão viabilizadas no evento em Aquidauana.

O público do Rally irá gastar na cidade com alimentação, abastecimento dos veículos e hospedagem. Para isso haverá a instalação de praça de alimentação na Avenida Pantaneta e várias casas particulares já estão sendo disponibilizadas pelos moradores para hospedagem cama-café e outras com área de camping.