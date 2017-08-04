Goiânia acerta detalhes para a largada do Rally dos Sertões 25 anos

Falta muito pouco para a largada da histórica largada de 25 anos do Rally dos Sertões, que no dia 19 de agosto terá início em Goiânia (GO). Para acertar todos os detalhes, autoridades e representantes da Dunas Race, organizadora da prova, se reuniram terça-feira (1º) no Palácio das Esmeraldas, na capital goiana. Eles trataram de vários assuntos essenciais à organização da prova, como segurança e trânsito.

Durante o encontro, o diretor-geral da Dunas Race, Marcos Moraes, recebeu a Ordem do Mérito Tiradentes, a mais alta condecoração oferecida pela Polícia Militar de Goiás. “Para mim é uma honra muito grande receber essa homenagem. Eu não nasci em Goiás, mas me sinto goiano”, afirmou Moraes.

O governador Marconi Perillo foi representado na reunião pelo secretário da Fazenda de Goiás, João Furtado. “Há 25 anos o Rally dos Sertões honra o Brasil com um evento de nível internacional, mas Goiás participa ininterruptamente há 15 anos, então não é demais afirmar que o Rally dos Sertões faz parte do calendário oficial do Estado, o que muito nos honra. É um evento que, além de divulgar a vida saudável e o desporto, também cultiva valores muito importantes, que se traduzem em ações afirmativas que todos os anos a equipe do Rally dos Sertões desenvolve em Goiás. Não podemos esquecer da quantidade de atendimentos a pessoas carentes e dos benefícios que realiza, além da divulgação turística do Estado. Desejo que esta edição seja tão ou mais feliz com as outras e que seja muito bem sucedida.”

O encontro foi organizado pelo coordenador-geral do Rally dos Sertões no Estado de Goiás, Carlos Ronay, e contou com a participação de representantes do Detran, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária do Estado de Goiás, Polícia Militar, Secretaria da Fazenda, Gabinete do governador, Núcleo de Comunicação do Governo de Goiás, Secretaria de Esportes, Agetop (Agência Goiana de Transportes e Obras), Secretaria da Casa Civil, Casa Militar, Agência Municipal de Trânsito, Caixa Econômica Federal e Agência Brasil Central. “Acho muito importante quando falamos de equipe e de trabalho em conjunto. Essa é a forma que trabalhamos e foi assim que o rali deu certo em Goiás”, disse Ronay.

A largada da 25ª edição do Rally dos Sertões está marcada para o dia 19 de agosto, mas a programação será aberta antes. Pilotos, navegadores, equipes de apoio e organização da prova começam a chegar à cidade no dia 16, quando será aberta a programação oficial, com as vistorias técnicas.

Sertões cheio de novidades



Mais uma vez o Autódromo Internacional de Goiânia irá concentrar a ações. Lá, no dia 19, será realizada a Corrida Insana, uma prova pedestre com cinco quilômetros, na qual os participantes terão de superar obstáculos infláveis. Na mesma data, porém à noite, ocorre a largada promocional, quando todos os participantes sobem a rampa e se apresenta para o público antes de iniciarem a aventura. Haverá ainda uma corrida de Duathlon.