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Faltam três dias para largada do Rally; evento chega dia 25 em Aquidauana

Vão ser 3.300,06 quilômetros de trilhas, passando por três estados (Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul)

Luiz Guido Junior

Publicado em 15/08/2017 às 17:26

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Faltam três dias para a largada da edição histórica de 25 anos do Rally dos Sertões. Pela primeira vez Mato Grosso do Sul faz parte do roteiro, que inicia em Goiânia (GO) e termina em Bonito – entre os dias 19 e 26 de agosto. A prova, uma das maiores no segmento off road do mundo, conta com incentivo do Governo do Estado e está inserida dentro das comemorações dos 40 anos de MS, completados em outubro de 2017.

Vão ser 3.300,06 quilômetros de trilhas, passando por três estados (Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul). Competidores de todas as regiões do País vão disputar com carros, motos, quadriciclos e UTVs, e participar de uma prova do tamanho do Rally dos Sertões exige preparação intensa. Todos os detalhes devem ser observados, do melhor acerto para o veículo ao condicionamento físico ideal para enfrentar os sete dias de competição.

“Estou bem contente com a preparação que fiz e bastante animado para buscar o sétimo título. Estou me sentindo bem com a moto e também fisicamente. Agora é lapidar o que falta para chegar bem e representar mais uma vez a Equipe Honda”, afirma Jean Azevedo, o maior vencedor entre os pilotos de moto, com seis conquistas.

Guilherme Spinelli, maior ganhador nos carros, com cinco títulos, também está ansioso para o início do Rally dos Sertões. “Será um rali desafiador, difícil do primeiro ao último dia e com uma chegada inédita em Bonito. Mas estamos com tudo preparado e esperando com muita expectativa pela hora da largada”, conta o piloto.
Economia

O Rally dos Sertões é bem mais que uma competição off road. A caravana da prova também acelera a economia das cidades por onde passa, pois incentiva os negócios em áreas como hospedagem, alimentação e combustíveis, além de gerar empregos diretos e indiretos.

O setor de hospedagem é o primeiro a ser impactado positivamente pelo Rally dos Sertões. Pilotos, navegadores, equipes de apoio, organização e imprensa precisam de acomodações e lotam os hotéis. Foi o que aconteceu em Coxim. “Em menos de 48 horas depois e ter sido anunciada a passagem do Rally dos Sertões, eu já estava com 100% dos leitos reservados”, conta Fernando Caprara, gerente do Hotel Coxim.

Em Aquidauana aconteceu o mesmo. “A procura foi intensa e estamos com 100% de ocupação para o dia que o Rally dos Sertões passará pela nossa cidade. Seria fantástico se isso ocorresse todos os anos”, afirma o gerente do Fenix Plaza Hotel, Nilton César de Almeida Azevedo.

Bonito também festeja os benefícios de receber a prova. “Será um impacto muito positivo para Bonito, cidade em que 60% da população vive do turismo. Será uma semana de alta em plena baixa temporada. A procura está intensa e alguns hotéis estão com todos os leitos bloqueados”, afirmou o responsável pelo Observatório de Turismo e Bonito Convention Visitors Bureau, Rodrigo Coinete.

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