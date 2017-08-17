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25º Rally dos Sertões

Equipe de Aquidauana se credencia para o 25º Rally dos Sertões

A histórica edição de 25 anos será disputada por carros, motos, UTVs e quadriciclos

Flavio Brito

Publicado em 17/08/2017 às 14:56

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A equipe que representará Aquidauana na edição de 25 anos do Rally dos Sertões se prepara para a largada da competição marcada para o domingo (20), em Goiânia. O piloto Paulo Scapulatempo, juntamente com sua equipe, que também conta com o mecânico Gilson Rodrigues, o “Rato Motos” e com empresário Zeony Candido Martins como líder, pretende representar o município com dignidade, buscando concluir a prova na melhor posição possível.

Pilotos e navegadores de todo o Brasil abriram nesta quarta-feira (16) a tomar conta do Autódromo Internacional de Goiânia. Às 10h, os boxes foram abertos, dando início à programação oficial do Rally dos Sertões. A largada promocional será na noite deste sábado (19) e no domingo (20), a caravana parte para enfrentar os 3.300,06 quilômetros até Bonito (MS). Na tarde desta quinta-feira (17), a equipe de Aquidauana se credenciou para participar da prova. 

A histórica edição de 25 anos do Rally dos Sertões será disputada por carros, motos, UTVs e quadriciclos e reunirá pilotos de todas as cinco regiões do país, além de vários estrangeiros. Na capital de Goiás, os veículos serão submetidos a vistorias técnicas antes do início da prova.
De acordo com a organização da prova, o Rally dos Sertões começa com uma Especial (trecho cronometrado) extremamente exigente. Com vários tipos de terrenos. Estradas de alta e média velocidade, muita pedra, travessias de oito rios e áreas agrícolas.

Quando entrar em Mato Grosso do Sul, no trajeto entre Coxim e Aquidauana, a sexta especial do Rally dos Sertões será bem travada e dura no início. Trechos de piçarra com muitas pedras e lombas serão predominantes. Na segunda parte da especial, após a descida da serra, segue por estradas mais planas, com visual inesquecível.  A prova continua rápida até o final desta especial. 

Já entre Aquidauana e Bonito, para fechar a edição dos 25 anos com chave de ouro, a organização promete uma especial será inesquecível, que irá exigir muito das máquinas e dos pilotos. Começa bem rápida e segue por fazendas com trechos bem sinuosos. Depois, por trechos de trial com muitas pedras. Nos últimos quilômetros, a prova volta a ficar rápida até a chegada.  Total de trechos cronometrados (especiais): 1.999,52 km (60,59%). Total da prova:  3.300,06 km.

Em visita ao jornal O Pantaneiro, no início deste mês, o chefe da equipe de Aquidauana, Zeony contou que os últimos detalhes dos equipamentos estão sendo definidos e que as mudanças feitas na moto tinham gerado bons resultados. Os profissionais só terão acesso aos detalhes do trajeto serão repassados nesta sexta-feira (18), a partir das 18h. Por enquanto é preciso controlar a ansiedade. “Nosso objetivo é completar a prova e alcançar a linha de chegada em Bonito”, reforçou o chefe. 


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