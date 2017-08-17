Rally dos Sertões promoverá ação social em Bonito (MS)

Bonito (MS) é uma das cidades que irá receber a 25ª edição do Rally do Sertões, corrida que será disputada por carros, motos, quadriciclos e UTVs e receberá pilotos e navegadores de todas as regiões do país, além de estrangeiros.

Os organizadores do evento realizarão também no município trabalho voltado para o atendimento social da população. Trata-se da Ação Social do Rally dos Sertões que compreende diversas atividades prestadas por uma equipe de profissionais coordenada pela SAS Brasil (Saúde e Alegria nos Sertões), que já realizou milhares de atendimentos médicos e oftalmológicos durante as edições anteriores da competição.

Os trabalhos incluem também atividades artísticas e de entretenimento, que reunirão 200 crianças de Bonito na faixa etária de 6 a 12 anos no dia 26 (sábado), 140 da Escola Vitalina Vargas Machado e 60 do Instituto Família Legal.

Os alunos participantes receberão material educativo, doado pelo "Projeto Ideia Fixa" e participarão de palestras e oficinas. Na ocasião serão apresentados trabalhos realizados em sala de aula com os temas Rally dos Sertões e Projeto Ideia Fixa . Está prevista também a distribuição dos kits "Sorria para o Rally" (higiene bucal), "Ideia Bela e Ideia Fixa pela Educação & Cultura" (composto por livros e CD com histórias infantis), bem como apresentação do "Teatrinho do Tupício e sua turma".

As ações sociais da 25ª Rally dos Sertões contarão com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.