Veículos do Rally dos Sertões são vistoriados antes da largada

Ontem (17), no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, o dia foi de ajustes. Mecânicos e engenheiros adequavam os veículos às normas técnicas e de segurança da edição de 25 anos do Rally dos Sertões. Foi dia de vistorias para carros, motos, UTVs e quadriciclos, que têm de estar em condições ideais para a largada promocional da competição, no sábado (19), às 18h30, no autódromo. O evento tem entrada gratuita.

Na vistoria é necessário verificar motor, suspensão, bandeiras de segurança, entre outros itens. Este é o último procedimento que cabe à equipe antes de levarem os veículos para serem avaliados. O ritual se repetia em todos os boxes. O comissário esportivo da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) Fernando Leal explicou que nos carros, inicialmente é verificado se o veículo se enquadra na categoria em que foi inscrito. Eles têm de ter um peso mínimo (tanque vazio), que é averiguado após a competição. O não cumprimento da norma resulta em desclassificação.

Na sequência, são conferidos itens de segurança: bancos, cintos, capacete, macacão e botas. Entre os critérios está o prazo de validade. O motor recebe um lacre. Motos, quadriciclos e UTVs ganham ainda um lacre no chassi.

“Acidentes, infelizmente, acontecem. A gente quer que eles participem das provas e ninguém saia machucado”, Luiz Faria, comissário da CBM (Confederação Brasileira de Motociclismo). “Nossa função primordial é garantir a segurança”. As vistorias ocorreram ao longo desta quinta-feira (17) e prosseguiram nesta sexta-feira (18), pela manhã. Quem não se adequar às normas da competição neste período, tem de passar por uma nova avaliação na sexta, à tarde.

Nesta sexta-feira (18), às 11h, no Autódromo de Goiânia foi realizada entrevista coletiva oficial do Rally dos Sertões, com o diretor-geral da Dunas Race, Marcos Morais. Também participam os atuais campeões, patrocinadores e autoridades de Goiás. No sábado (19), às 10h30 ocorre a tomada de tempo na Cidade Alpha Goiás, em Senador Canedo (GO), a 6 quilômetros da base do evento.