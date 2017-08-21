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25º Rally dos Sertões

Moradores podem se credenciar para receber visitantes do Rally dos Sertões

Fundact realiza credenciamento até 23 de agosto, quando começa a preparação para a festa do dia 25, na avenida Pantaneta

Flavio Brito

Publicado em 21/08/2017 às 09:20

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A expectativa pela passagem do Rally dos Sertões por Aquidauana só aumenta e a partir da quarta-feira (23), as equipes de montagem e apoio chegam ao município para preparar a estrutura que vai receber os pilotos que participam da edição de 25 anos da competição. De acordo com o diretor-presidente da Fundação de Cultura a Turismo de Aquidauana, Humberto Torres, na quarta, a avenida será fechada para a preparação da festa que vai recepcionar os competidores.

Torres explica que as oportunidades não são apenas para os comerciantes da região. Os moradores podem se credenciar para receber os visitantes, oferecendo hospedagem. “As pessoas devem procurar a fundação e procurar a nossa servidora Adriana para ser credenciado”, detalha o diretor-presidente da Fundação de Turismo. O credenciamento poderá ser feito até o dia 23.

“Vai movimentar todo o trade turístico, supermercados, farmácias, postos de combustível. É muito importante para o turismo regional”, avalia o dirigente da Fundact. Os pilotos do 25º Rally dos Sertões chegam a Aquidauana no dia 25 de agosto, completando a etapa que será iniciada em Coxim (MS). No dia 26 de agosto, as equipes partem para Bonito (MS), linha de chegada da competição.

A Fundact fica na rua Bichara Salamene, s/n - Estação Ferroviária – Centro, e o atendimento ocorre das 7h às 13h.

 

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