25º Rally dos Sertões inicia último trecho goiano da competição

25º Rally dos Sertões
Paulo Scapulatempo da Rosa, que representa Aquidauana, largou hoje em direção à Aruanã
Crédito do vídeo: Redação
A segunda etapa da edição de 25 anos do Rally dos Sertões foi concluída na tarde desta segunda-feira (21), em Santa Terezinha de Goiás (GO). Os vencedores foram Cristian Baumgart/Beco Andreotti (carros), Jean Azevedo (motos), Lucas Barroso/Breno Rezende (UTVs) e Marcelo Medeiros (quadriciclos).
O piloto que representa Aquidauana no Rally dos Sertões, Paulo Scapulatempo da Rosa, da equipe Nacagami Bamboa Maraca Racing, largou nesta terça-feira (22), às 8h58 (horário local), para a terceira etapa da competição, que começou que no município de Santa Terezinha de Goiás e terminará em Aruanã (GO), última cidade goiana no trajeto deste ano. Serão 306 quilômetros, com 297,12 cronometrados. A etapa começa bem rápida, por estradas de alta velocidade.
Depois volta a ter trechos mais travados e sinuosos passando por muitas fazendas. O piso predominante é o cascalho e estradas de piçarra. No meio da especial, a prova fica mais solta e segue no último trecho com longas retas e alta velocidade até o final.
Ontem (21), da Rosa terminou a segunda etapa na 22ª colocação, completando o trajeto com o tempo de 4:51:55.03. Após dois dias de disputa, os líderes da competição são Cristian Baumgart/Beco Andreotti (carros), Gregorio Caselani (motos), George Ximenes (quadriciclos) e Denisio Nascimento/Emilio Rockembach (UTVs).
A segunda etapa da prova, entre Goianésia e Santa Terezinha de Goiás, foi mais tranquila que a anterior. Mesmo assim, vários competidores enfrentaram problemas. Nos carros, Rafael Cassol e Lélio Júnior ficaram sem a tração dianteira. Nas motos, José Hélio abandonou com quebra no cubo da roda traseira.
Gregorio Caselani, líder na categoria motos, chegou a atropelar uma vaca, mas saiu praticamente ileso, apenas com dores no corpo e alguns arranhões.
Classificação após duas etapas (extra-oficial)
Carros
1º Cristian Baumgart/Beco Andreotti 7h47min06
2º Sylvio de Barros/Rafael Capoani 7h56min39
3º Reinaldo Varela/Gustavo Gugelmin 8h04min08
4º Alvarez Fernando/Juan Monasterolo 8h30min23
5º Michel Terpins/Maykel Justo 8h34min12
Motos
1º Gregorio Caselani 8h48min17
2º Ricardo Martins 9h04min47
3º Jean Azevedo 9h06min20
4º Marco Pereira 9h21min13
5º Julio ‘Bissinho’ Zavatti 9h24min17
Quadriciclos
1º George Ximenes 10h02min05
2º Pedro Costa 10h02min32
3º Milton Martens 10h09min24
4º Diogo Zonato 10h10min38
5º Marcelo Medeiros 11h29min56
UTVs
1º Denisio Nascimento/Emilio Rockembach 8h59min40
2º Lucas Barroso/Breno Rezende 9h10min40
3º Bruno Varela/João Arena 9h13min49
4º Edu Piano/Solon Mendes 9h19min50
5º Marcelo Gastaldi/Claudio Silveira 9h20min08
Resultado da 2ª etapa (extra-oficial)
Carros
1º Cristian Baumgart/Beco Andreotti 3h40min54s
2º Reinaldo Varela/Gustavo Gugelmin 3h45min15
3º Sylvio de Barros/Rafael Capoani 3h51min58
4º Guiga Spinelli/Youssef Haddad 3h51min58
5ºAlvarez Fernando/Juan Monasterolo 3h53min45
Motos
1º Jean Azevedo 4h01min35
2º Ricardo Martins 4h08min37
3º Gregorio Caselani 4h12min01
4º Marco Pereira 4h23min03
5º Júlio ‘Bissinho’ Zavatti 4h29min48
UTVs
1º Lucas Barroso/Breno Rezende 4h14min03
2º Denisio Nascimento/Emilio Rockembach 4h17min11
3º Leonardo Beleza/Rogerio Almeida 4h17min13
4º Bruno Varela/João Arena 4h17min13
5º Henrique Gutierrez/André Lucas Munhoz 4h19min07
Quadriciclos
1º Marcelo Medeiros 4h23min56
2º Diogo Zonato 4h27min10
3º George Ximenes 4h37min46
4º Pedro Costa 4h38min25
5º Milton Martens 4h45min00
GALERIA DE FOTO
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