Acessibilidade

14 De Setembro De 2026 • 21:33

Buscar

Últimas notícias
X

Esportes

Competidores do Rally dos Sertões chegam ao estado na quinta-feira

Até domingo, 240 pilotos vão enfrentar as aventuras de Coxim, Aquidauana e Bonito

Renan Nucci

Publicado em 22/08/2017 às 15:37

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Na estrada desde o dia 16 de agosto, o Rally dos Sertões chega a Mato Grosso do Sul na quinta-feira (24.8). Serão mais de 3,3 mil quilômetros rodados entre Goiânia e Bonito, com 240 pilotos e mais de mil pessoas em equipe de apoio ao evento que vai mudar a rotina de três municípios do Estado.


O Governo do Estado apoia o evento, que promete movimentar a economia local, além de levar esporte e cultura aos moradores de Coxim, Aquidauana e Bonito, entre quinta-feira e sábado. A população poderá ver de perto os carros, motos, quadriciclos e UTVs.

É a primeira vez que Mato Grosso do Sul integra o roteiro da prova que é uma das maiores do segmento off road do mundo. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), por meio da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS) é parceria na realização, dando apoio à equipe de organização na chegada dos competidores aos municípios.
Em cada cidade a população terá um horário definido para visitar os boxes e conhecer os veículos da maior competição off road do Brasil. Para maior conforto, haverá praça de alimentação, apresentações culturais e estandes de expositores nos três municípios.

A edição histórica de 25 anos do Rally dos Sertões integra a programação dos 40 anos de Mato Grosso do Sul, comemorados em 11 de outubro. Hotéis, restaurantes, postos de combustíveis, pequenos negócios, todos devem ser impactados economicamente com a passagem dos 240 pilotos que vão se aventurar por três estados e oito cidades do país.

Os competidores chegam a Coxim na quinta-feira (24.8), vão para Aquidauana na sexta-feira (25.8) e encerram a edição 2017 do Rally dos Sertões em Bonito, no sábado (26.8).

Publicidade

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

GALERIA DE FOTO

Alunos do IFMS visitam O Pantaneiro para conhecer rotina do jornal mais tradicional de Aquidauana

GALERIA DE FOTO

Final do 5º Campeonato de Aquiduana 2026 - Maria Tereza A. Ribeiro

Publicidade

GALERIA DE FOTO

Festa Junina de São João de Piraputanga

ÚLTIMAS

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo