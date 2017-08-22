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25º Rally dos Sertões

Prefeitura divulga lista de ruas que serão bloqueadas na sexta e sábado

Equipes do 25º Rally dos Sertões chegarão a Aquidauana no dia 25 e serão recebidas na Avenida Pantaneta

Flavio Brito

Publicado em 22/08/2017 às 13:35

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A prefeitura de Aquidauana, por meio da Assessoria Especial de Trânsito, divulgou a lista de ruas que serão bloqueadas para a preparação e realização da festa que vai receber as equipes que participam do 25º Rally dos Sertões. O documento de autorização foi assinado pelo assessor Especial de Trânsito do município, Gilberto Barbosa da Cruz, o sargento Cruz, nesta segunda-feira (21).

  
O bloqueio começa na rua Estevão Alves Corrêa e segue ao longo da Avenida Pantaneta, para as ruas que cruzam a avenida, indo até a ruas Duque de Caxias, Projetada e 13 de Junho.  

De acordo com o documento, os bloqueios serão feitos com cavaletes e fitas zebradas, garantindo a orientação à população. A Polícia Militar será responsável pela segurança. De acordo com o diretor-presidente da Fundact, Humberto Torres, os preparativos começam nesta quarta-feira (22).

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