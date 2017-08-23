Confira a programação do Rally dos Sertões em Coxim nesta quinta-feira

Em sua 25ª edição, o maior rally off road do Brasil - e um dos maiores do mundo - chega a Coxim no ano de comemoração dos 40 anos da criação de Mato Grosso do Sul. A largada aconteceu na sexta (19) em Goiânia (GO), com ampla cobertura da imprensa esportiva. A caravana do Rally deve trazer cerca de 2 mil pessoas a Coxim nesta quinta-feira.

No dia 24 (quinta-feira), os competidores chegarão a Coxim pela BR-163, entrando na avenida Virginia Ferreira, fazendo conversão de retorno no cruzamento com a rua Coronel Mariano (em frente à Conveniência do Xuxa) e retomando a avenida. Depois cruzam a BR-163, tomando a MS-223 e entrando para a sede campeira do CTG Sentinela do Pantanal, onde será a área de boxes das equipes.

A previsão de início de chegada dos competidores na avenida Virginia Ferreira é a partir das 14 horas. Eles passarão por um pórtico onde haverá um mestre de cerimônias com DJ e a imprensa credenciada que acompanha a caravana do Rally dos Sertões até as 20 horas. Ao longo da avenida, o público poderá assistir a chegada dos veículos.

Na sede Campeira do CTG Sentinela do Pantanal, o acesso ao público será liberado das 14h às 22h para que a população possa visitar os boxes e vivenciar o que acontece nos bastidores da maior competição off-road do Brasil. Haverá praça de alimentação, apresentações culturais, venda de artesanato local e estandes de expositores locais.

No dia 25 (sexta-feira) a caravana do Rally dos Sertões seguirá para Aquidauana e no dia 26 será a grande chegada em Bonito.

Todo um esforço de planejamento que envolve logística e relacionamento interinstitucional com entidades parcerias como o Governo do Estado, 5o BPM, PRF, PRE, CCR MS Via, 5º SGBM, CTG Sentinela do Pantanal, Fundesporte, Agesul, Fundtur, SECC, entre tantas outras, está sendo executado para que o evento torne-se fique marcado de forma positiva na memória coletiva de Coxim e dos participantes.