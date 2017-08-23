Acessibilidade

14 De Setembro De 2026 • 21:34

Buscar

Últimas notícias
X

Esportes

Confira a programação do Rally dos Sertões em Coxim nesta quinta-feira

No dia 25 (sexta-feira) a caravana do Rally dos Sertões seguirá para Aquidauana e no dia 26 será a grande chegada em Bonito

Renan Nucci

Publicado em 23/08/2017 às 15:54

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Em sua 25ª edição, o maior rally off road do Brasil - e um dos maiores do mundo - chega a Coxim no ano de comemoração dos 40 anos da criação de Mato Grosso do Sul. A largada aconteceu na sexta (19) em Goiânia (GO), com ampla cobertura da imprensa esportiva. A caravana do Rally deve trazer cerca de 2 mil pessoas a Coxim nesta quinta-feira.

 

No dia 24 (quinta-feira), os competidores chegarão a Coxim pela BR-163, entrando na avenida Virginia Ferreira, fazendo conversão de retorno no cruzamento com a rua Coronel Mariano (em frente à Conveniência do Xuxa) e retomando a avenida. Depois cruzam a BR-163, tomando a MS-223 e entrando para a sede campeira do CTG Sentinela do Pantanal, onde será a área de boxes das equipes.

 

A previsão de início de chegada dos competidores na avenida Virginia Ferreira é a partir das 14 horas. Eles passarão por um pórtico onde haverá um mestre de cerimônias com DJ e a imprensa credenciada que acompanha a caravana do Rally dos Sertões até as 20 horas. Ao longo da avenida, o público poderá assistir a chegada dos veículos.

 

Na sede Campeira do CTG Sentinela do Pantanal, o acesso ao público será liberado das 14h às 22h para que a população possa visitar os boxes e vivenciar o que acontece nos bastidores da maior competição off-road do Brasil. Haverá praça de alimentação, apresentações culturais, venda de artesanato local e estandes de expositores locais.

 

No dia 25 (sexta-feira) a caravana do Rally dos Sertões seguirá para Aquidauana e no dia 26 será a grande chegada em Bonito.

 

Todo um esforço de planejamento que envolve logística e relacionamento interinstitucional com entidades parcerias como o Governo do Estado, 5o BPM, PRF, PRE, CCR MS Via, 5º SGBM, CTG Sentinela do Pantanal, Fundesporte, Agesul, Fundtur, SECC, entre tantas outras, está sendo executado para que o evento torne-se fique marcado de forma positiva na memória coletiva de Coxim e dos participantes.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

GALERIA DE FOTO

Alunos do IFMS visitam O Pantaneiro para conhecer rotina do jornal mais tradicional de Aquidauana

GALERIA DE FOTO

Final do 5º Campeonato de Aquiduana 2026 - Maria Tereza A. Ribeiro

Publicidade

GALERIA DE FOTO

Festa Junina de São João de Piraputanga

ÚLTIMAS

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo