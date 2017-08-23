Guiga Spinelli e Jean Azevedo, maiores campeões do Rally dos Sertões, vencem a terceira etapa

Os vencedores da terceira etapa do Rally dos Sertões, nesta terça-feira (22), somam 13 títulos da principal prova off road do país. Jean Azevedo é o maior ganhador nas motos, com seis conquistas, Guiga Spinelli tem cinco nos carros, enquanto Marcelo Medeiros é o segundo nos quadriciclos, com dois. O dono do maior número de conquistas entre todas as categorias é Edu Piano, com sete (uma nos carros e seis nos caminhões). Eles largaram de Santa Terezinha de Goiás e chegaram a Aruanã, última parada em território goiano.

O piloto Paulo Scapulatempo da Rosa, da equipe Nacagami Bamboa Maraca Racing – que representa Aquidauana na competição – largou às 7h11 (horário local). Da Rosa não cumpriu a terceira etapa da competição, realizada ontem. Nesta quarta-feira (23), o Rally dos Sertões deixa Goiás e entra no Mato Grosso. Os competidores vão percorrer 471,34 km entre Aruanã (GO) e Barra do Garças (MT), sendo 273,20 km cronometrados.

A especial tem início com trechos muito rápidos em um piso misto de piçarra, cascalho e areia. Em seguida, a prova entra em zona de savanas, onde a navegação será feita por GPS. Neste trecho de aproximadamente 60 km, o importante é conseguir passar por todos os way points e depois seguir para o último trecho da especial, com estradas largas e muitas lombas.

Jean ganhou a segunda etapa consecutiva e subiu para a vice-liderança nas motos, atrás apenas de seu companheiro de equipe Honda, Gregorio Caselani. Guiga Spinelli e Youssef Haddad, que não completaram a etapa inicial por problemas mecânicos, conquistaram a primeira vitória. Medeiros também foi mal no início e busca a recuperação. A vitória nos UTVs foi conquistada por Henrique Gutierrez/André Munhoz.

“A primeira parte da especial foi mais travada e bem técnica, passando por estradas abandonadas e foi necessário muita atenção à planilha. Consegui chegar tranquilo ao abastecimento e daí para frente foi bem rápido. Venci a segunda etapa seguida e estou tentando descontar um pouco do prejuízo do primeiro dia, quando furou o radiador. Estou mais próximo do líder, faltam quatro etapas e vamos continuar trabalhando para levar a Honda ao lugar mais alto do pódio”, afirmou Jean.

“Vencemos de ponta a ponta, correu tudo bem, o carro foi bem. Uma especial técnica, sinuosa, com muitos tocos e árvores na área de escape. Depois do abastecimento, trechos de retas enormes, com alta velocidade o tempo todo. Estamos fazendo a revisão do carro para largar amanhã. Vamos fazer o melhor possível, pois na geral ficamos bem distantes dos líderes”, comentou Guiga.

Após três dias de disputa, os líderes são Cristian Baumgart/Beco Andreotti (carros), Gregorio Caselani (motos), Diogo Zonato (quadriciclos) e Lucas Barroso/Breno Rezende (UTVs).

Classificação até a terceira etapa (extra-oficial)

Carros

1º Cristian Baumgart/Beco Andreotti 10h44min04

2º Reinaldo Varela/Gustavo Gugelmin 10h58min52

3º Alvarez Fernando/Juan Monasterolo 11h40min28

4º Michel Terpins/Maykel Justo 11h45min23

5º Glauber Fontoura/Minae Miyauti 12h05min13

Motos

1º Gregorio Caselani 12h13min33

2º Jean Azevedo 12h22min33

3º Ricardo Martins 12h30min13

4º Marco Pereira 13h09min26

5º Júlio ‘Bissinho’ Zavatti

Quadriciclos

1º Diogo Zonato 14h02min03

2º Pedro Costa 14h08min37

3º George Ximenes 14h09min05

4º Milton Martens 14h58min01

5º Marcelo Medeiros 15h08min33

UTVs

1º Lucas Barroso/Breno Rezende 12h45min08

2º Bruno Varela/João Arena 12h51min26

3º Henrique Gutierrez/André Munhoz 12h56min45

4º Marcelo Gastaldi/Claudio Silveira 13h05min49

5º Edu Piano/Solon Mendes 13h06min40

Resultado da terceira etapa (extra-oficial)

Carros

1º Guiga Spinelli/Youssef Haddad 2h51min22

2º Reinaldo Varela/Gustavo Gugelmin 2h54min43

3º Cristian Baumgart/Beco Andreotti 2h56min58

4º Alvarez Fernando/Juan Monasterolo 3h10min05

5º Luis Nacif/Filipe de Oliveira 3h12min53

Motos

1º Jean Azevedo 3h16min12

2º José Hélio 3h21min26

3º Ricardo Martins 3h23min26

4º Gregorio Caselani 3h25min16

5º Mario Marchiori 3h38min57

Quadriciclos

1º Marcelo Medeiros 3h38min37

2º George Ximenes 3h48min36

3º Diogo Zonato 3h51min25

4º Pedro Costa 4h06min05

5º Geison Belmont 4h34min02

UTVs

1º Henrique Gutierrez/André Munhoz 3h33min12

2º Lucas Barroso/Breno Rezende 3h34min27

3º Ismar Junior/André Galvão de Sá 3h36min44

4º Vinicius Rosa/Gustavo Rosa 3h37min05

5º Deninho Casarini/Luís Enckel 3h37min11