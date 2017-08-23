Guiga Spinelli e Jean Azevedo, maiores campeões do Rally dos Sertões, vencem a terceira etapa

25º Rally dos Sertões
Hoje, competidores vão percorrer 471,34 km entre Aruanã (GO) e Barra do Garças (MT), sendo 273,20 km cronometrados
Os vencedores da terceira etapa do Rally dos Sertões, nesta terça-feira (22), somam 13 títulos da principal prova off road do país. Jean Azevedo é o maior ganhador nas motos, com seis conquistas, Guiga Spinelli tem cinco nos carros, enquanto Marcelo Medeiros é o segundo nos quadriciclos, com dois. O dono do maior número de conquistas entre todas as categorias é Edu Piano, com sete (uma nos carros e seis nos caminhões). Eles largaram de Santa Terezinha de Goiás e chegaram a Aruanã, última parada em território goiano.
O piloto Paulo Scapulatempo da Rosa, da equipe Nacagami Bamboa Maraca Racing – que representa Aquidauana na competição – largou às 7h11 (horário local). Da Rosa não cumpriu a terceira etapa da competição, realizada ontem. Nesta quarta-feira (23), o Rally dos Sertões deixa Goiás e entra no Mato Grosso. Os competidores vão percorrer 471,34 km entre Aruanã (GO) e Barra do Garças (MT), sendo 273,20 km cronometrados.
A especial tem início com trechos muito rápidos em um piso misto de piçarra, cascalho e areia. Em seguida, a prova entra em zona de savanas, onde a navegação será feita por GPS. Neste trecho de aproximadamente 60 km, o importante é conseguir passar por todos os way points e depois seguir para o último trecho da especial, com estradas largas e muitas lombas.
Jean ganhou a segunda etapa consecutiva e subiu para a vice-liderança nas motos, atrás apenas de seu companheiro de equipe Honda, Gregorio Caselani. Guiga Spinelli e Youssef Haddad, que não completaram a etapa inicial por problemas mecânicos, conquistaram a primeira vitória. Medeiros também foi mal no início e busca a recuperação. A vitória nos UTVs foi conquistada por Henrique Gutierrez/André Munhoz.
“A primeira parte da especial foi mais travada e bem técnica, passando por estradas abandonadas e foi necessário muita atenção à planilha. Consegui chegar tranquilo ao abastecimento e daí para frente foi bem rápido. Venci a segunda etapa seguida e estou tentando descontar um pouco do prejuízo do primeiro dia, quando furou o radiador. Estou mais próximo do líder, faltam quatro etapas e vamos continuar trabalhando para levar a Honda ao lugar mais alto do pódio”, afirmou Jean.
“Vencemos de ponta a ponta, correu tudo bem, o carro foi bem. Uma especial técnica, sinuosa, com muitos tocos e árvores na área de escape. Depois do abastecimento, trechos de retas enormes, com alta velocidade o tempo todo. Estamos fazendo a revisão do carro para largar amanhã. Vamos fazer o melhor possível, pois na geral ficamos bem distantes dos líderes”, comentou Guiga.
Após três dias de disputa, os líderes são Cristian Baumgart/Beco Andreotti (carros), Gregorio Caselani (motos), Diogo Zonato (quadriciclos) e Lucas Barroso/Breno Rezende (UTVs).
Classificação até a terceira etapa (extra-oficial)
Carros
1º Cristian Baumgart/Beco Andreotti 10h44min04
2º Reinaldo Varela/Gustavo Gugelmin 10h58min52
3º Alvarez Fernando/Juan Monasterolo 11h40min28
4º Michel Terpins/Maykel Justo 11h45min23
5º Glauber Fontoura/Minae Miyauti 12h05min13
Motos
1º Gregorio Caselani 12h13min33
2º Jean Azevedo 12h22min33
3º Ricardo Martins 12h30min13
4º Marco Pereira 13h09min26
5º Júlio ‘Bissinho’ Zavatti
Quadriciclos
1º Diogo Zonato 14h02min03
2º Pedro Costa 14h08min37
3º George Ximenes 14h09min05
4º Milton Martens 14h58min01
5º Marcelo Medeiros 15h08min33
UTVs
1º Lucas Barroso/Breno Rezende 12h45min08
2º Bruno Varela/João Arena 12h51min26
3º Henrique Gutierrez/André Munhoz 12h56min45
4º Marcelo Gastaldi/Claudio Silveira 13h05min49
5º Edu Piano/Solon Mendes 13h06min40
Resultado da terceira etapa (extra-oficial)
Carros
1º Guiga Spinelli/Youssef Haddad 2h51min22
2º Reinaldo Varela/Gustavo Gugelmin 2h54min43
3º Cristian Baumgart/Beco Andreotti 2h56min58
4º Alvarez Fernando/Juan Monasterolo 3h10min05
5º Luis Nacif/Filipe de Oliveira 3h12min53
Motos
1º Jean Azevedo 3h16min12
2º José Hélio 3h21min26
3º Ricardo Martins 3h23min26
4º Gregorio Caselani 3h25min16
5º Mario Marchiori 3h38min57
Quadriciclos
1º Marcelo Medeiros 3h38min37
2º George Ximenes 3h48min36
3º Diogo Zonato 3h51min25
4º Pedro Costa 4h06min05
5º Geison Belmont 4h34min02
UTVs
1º Henrique Gutierrez/André Munhoz 3h33min12
2º Lucas Barroso/Breno Rezende 3h34min27
3º Ismar Junior/André Galvão de Sá 3h36min44
4º Vinicius Rosa/Gustavo Rosa 3h37min05
5º Deninho Casarini/Luís Enckel 3h37min11
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