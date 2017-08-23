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Rally do Sertões vai garantir atendimento e óculos gratuitos para crianças indígenas

Ações em saúde nas aldeias Limão Verde e Aldeinha fazem parte da programação coordenada pela SAS – “Saúde e Alegria nos Sertões”

Flavio Brito

Publicado em 23/08/2017 às 17:01

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A subsecretária de Políticas Públicas para População Indígena (SPPPI), Silvana Dias, segue os trabalhos para acertar os detalhes da ação social que será realizada nas aldeias Limão Verde e Aldeinha, de Anastácio, durante a passagem do 25º Rally dos Sertões. As duas comunidades vão receber atendimentos em saúde, disponibilizados pela organização da competição. 

A Ação Social do Rally dos Sertões compreende a realização de diversas atividades e programas levados por uma equipe de profissionais coordenada pela SAS – “Saúde e Alegria nos Sertões”.

Os trabalhos abrangem as necessidades locais nas áreas de educação e alfabetização, saúde, meio ambiente, cultura e inclusão social, sendo executados respeitando as vocações da comunidade e estimulando o potencial de seus habitantes, promovendo o desenvolvimento territorial sustentável. 

Em visita à sede de O Pantaneiro, a subsecretária explicou que em Aquidauana, no dia 25 de agosto, e Anastácio, na manhã do dia 26, o foco será o atendimento em saúde. “A equipe médica conta com 20 profissionais, incluindo médicos nas especialidades de ginecologia, dermatologia e oftalmologia”, adiantou Silvana Dias. Serão duas carretas para abrigar os atendimentos. 

Para o atendimento ginecológico e oftalmológico, foi feita uma triagem. No caso das crianças, os professores foram os principais responsáveis por identificar os alunos que precisam de atendimento. Dependendo do grau, as crianças sairão do atendimento com os óculos. Para os graus maiores, as peças serão confeccionadas e entregues posteriormente. 

As ações foram iniciadas há mais de 3 meses. o dia da expedição apenas marca a realização do atendimento de quem já passou pela triagem. Há mais de 5 anos, a equipe SAS desenvolve e viabiliza ações em regiões distantes de grandes centros urbanos.

Hoje, a ação desenvolvida é considerada a maior iniciativa social privada ligada ao esporte no país, com milhares de atendimentos médicos, distribuição de toneladas de material educativo e realização de centenas de palestras e oficinas instrutivas.

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