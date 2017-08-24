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25º Rally dos Sertões

Aquidauana vive expectativa da chegada do 25º Rally dos Sertões

Carretas que realizam as ações sociais já estão em Aquidauana para o atendimento na Aldeia Limão Verde

Flavio Brito

Publicado em 24/08/2017 às 17:32

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Crédito do vídeo: Redação

Estoques duplicados e até triplicados para atender a demanda da grande festa preparada para receber as equipes que participam do 25º Rally dos Sertões. Os pilotos e demais profissionais chegam nesta sexta-feira (25) a Aquidauana, montam acampamento e no sábado (26) seguem para Bonito (MS), onde foi definida a chegada. A expectativa dos empresários locais são as melhores para o aumento no faturamento e a comprovação de que a cidade é capaz de receber outros eventos do mesmo porte. 

Com tantos automotores chegando a cidade, quem atua no mercado de venda de combustível iniciou os preparativos com antecedência para garantir o bom atendimento. “A expectativa é que as vendas sejam maiores que o normal”, confirma Luciene de Andrade Quelho, proprietária de um posto de gasolina que está há 47 anos no mercado. A bandeira do posto de Luciene é uma das apoiadoras da competição. Ela afirma que, além do estoque, a preocupação do posto – que fica próximo a BR-262, na entrada de Anastácio, a preocupação é com a qualidade.  Na terça-feira (22), o posto começou a receber o reforço no estoque. 

Entre os empresários estabelecidos na Avenida Pantaneta a expectava é ainda maior. “Estocamos cerveja, tiramos uma base do [Encontro de] Relíquias, evento que vendemos muito bem, triplicamos o estoque”, disse Reginaldo Constantino, da Genésio Cervejaria. “Sei que é um evento grande. Quero poder atender muito bem ao público de fora, deixar uma boa impressão da minha conveniência, quero também vender marmitex, prato feito.  Estou estudando a possibilidade”, adiantou Constantino. 

Na Avenida Pantaneta foi preparada uma série ações. A sexta e o sábado (26) vão contar com apresentações musicais e praça de alimentação. Entre as apresentações previstas estão as bandas Mané Coxinha e os Cabeça Ôca e Marasmo, as duplas sertanejas Anderson e Fernandes e Lino e Nando, além do sanfoneiro Marlon Maciel e o DJ Wagner. A programação cultural deve atrair um grande público para a Pantaneta, o que anima ainda mais os empresários. “Triplicamos o nosso estoque e esperamos atender bem mais do que a nossa capacidade normal do dia a dia”, disse Rodolfo Azuaga, dono do Ponto Expresso, que está há 14 anos no mercado local, mencionando a expectativa em relação a moradores e turistas.

De acordo com as informações da Prefeitura de Aquidauana, serão 17 barracas da Feira da Estação, cinco food trucks e duas comitivas pantaneiras, com a tradicional comida dos peões. Na tarde desta quinta-feira (24), as carretas que promovem as ações social do Rally dos Sertões já estão em Aquidauana e foram flagradas pela nossa equipe de reportagem. 

A equipe médica seguiu para a Aldeia Limão Verde, onde serão realizados os atendimentos médicos. Serão feitos exames ginecológicos e oftalmológicos gratuitos, além da distribuição de óculos para as comunidades. A aldeia Aldeinha recebe as carretas no sábado (26). 

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