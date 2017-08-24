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25º Rally dos Sertões

CCR MSVia e PRF fazem operação especial na BR-163 para o Rally dos Sertões

Amanhã (25), as carretas de apoio e motorhomes devem iniciar o tráfego pela BR-163/MS a partir das 5h

Flavio Brito

Publicado em 24/08/2017 às 08:34

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A 25ª edição do Rally dos Sertões contará com o apoio operacional da CCR MSVia e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O trajeto da competição envolve a entrada de competidores e das comitivas de apoio e produção do evento em Mato Grosso do Sul por Sonora na manhã desta quinta-feira (24).

Segundo o coordenador de Interação com o Cliente do trecho Norte, Warley Nogueira, viaturas do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), da CCR MSVia, e da PRF/MS estarão dispostas em pontos estratégicos da BR-163/MS entre Sonora e Coxim para auxiliar a passagem dos competidores e das equipes de apoio de maneira a interferir o mínimo possível com o tráfego da rodovia.

“Aproximadamente duzentos veículos, entre carretas de apoio, motocicletas dos competidores, motor homes e veículos de produção devem acessar a BR-163/MS pela divisa com Mato Grosso, em Sonora, seguindo em direção a Coxim, onde ingressarão na MS-359, na altura do km 730 da BR”, diz Nogueira.

Conforme o coordenador, a principal preocupação é com a segurança, conforto, orientação e a fluidez do tráfego tanto dos usuários quanto das equipes envolvidas na competição.

Amanhã (25), as carretas de apoio e motorhomes devem iniciar o tráfego pela BR-163/MS a partir das 5h. O tráfego de competidores deve iniciar às 9h. “Eles vão percorrer 10 quilômetros no sentido Norte da rodovia com destino a Aquidauana”, diz Nogueira. “Se for necessário, as equipes da CCR MSVia vão apoiar a PRF/MS na realização de interdições do tráfego, garantindo a segurança dos usuários no local”.

Toda a movimentação no trecho nos dois dias será acompanhada pelo Centro de Controle Operacional – CCO, da CCR MSVia, por meio das câmeras de CFTV instaladas na região.

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