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25º Rally dos Sertões

Núcleo de Trânsito informa quais ruas serão interditadas para o Rally dos Sertões

Flavio Brito

Publicado em 24/08/2017 às 13:37

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A prefeitura de Aquidauana através da Secretaria de Obras e Assessoria Especial de Trânsito, informa que devido à realização do evento Rally dos Sertões 2017 por motivo de segurança e a pedido dos organizadores se faz necessário o fechamento das seguintes ruas no dia 25 de agosto:

Avenida Dr. Sabino (Pantaneta)/ Estevão Alves Corrêa
Avenida Dr. Sabino (Pantaneta)/Irmãos Diacópulos 
Avenida Dr. Sabino (Pantaneta)/Itororó
Avenida Dr. Sabino (Pantaneta)/Teodoro Cafáro
Avenida Dr. Sabino (Pantaneta)/Gabriel Ferreira da Silva
Avenida Dr. Sabino (Pantaneta)/Rotatória
Avenida Dr. Sabino (Pantaneta)/Coronel Antonio Trindade
Avenida Dr. Sabino (Pantaneta)/Alcebíades Vieira
Avenida Dr. Sabino (Pantaneta)/Dos Ferroviários 
Avenida Dr. Sabino (Pantaneta)/Mario S. Arima
Avenida Dr. Sabino (Pantaneta)/Duque de Caxias
Avenida Dr. Sabino (Pantaneta)/Projetada
Avenida Dr. Sabino (Pantaneta)/13 de junho

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