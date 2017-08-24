Núcleo de Trânsito informa quais ruas serão interditadas para o Rally dos Sertões

25º Rally dos Sertões
A prefeitura de Aquidauana através da Secretaria de Obras e Assessoria Especial de Trânsito, informa que devido à realização do evento Rally dos Sertões 2017 por motivo de segurança e a pedido dos organizadores se faz necessário o fechamento das seguintes ruas no dia 25 de agosto:
Avenida Dr. Sabino (Pantaneta)/ Estevão Alves Corrêa
Avenida Dr. Sabino (Pantaneta)/Irmãos Diacópulos
Avenida Dr. Sabino (Pantaneta)/Itororó
Avenida Dr. Sabino (Pantaneta)/Teodoro Cafáro
Avenida Dr. Sabino (Pantaneta)/Gabriel Ferreira da Silva
Avenida Dr. Sabino (Pantaneta)/Rotatória
Avenida Dr. Sabino (Pantaneta)/Coronel Antonio Trindade
Avenida Dr. Sabino (Pantaneta)/Alcebíades Vieira
Avenida Dr. Sabino (Pantaneta)/Dos Ferroviários
Avenida Dr. Sabino (Pantaneta)/Mario S. Arima
Avenida Dr. Sabino (Pantaneta)/Duque de Caxias
Avenida Dr. Sabino (Pantaneta)/Projetada
Avenida Dr. Sabino (Pantaneta)/13 de junho
GALERIA DE FOTO
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS