Bandas Marasmo e Mané Coxinha e os Cabeça Oca subiram ao palco para animar festa do rally

A programação musical tomou conta do palco e os moradores de Aquidauana ocuparam todos os espaços da Avenida Pantaneta para ver de perto toda a grandiosidade da infraestrutura da edição de 25 anos do Rally dos Sertões. As bandas Marasmo e Mané Coxinha e os Cabeça Oca subiram ao palco para animar os visitantes e dar o clima do Rally dos Sertões.

Grandes sucessos do rock nacional e internacional fizeram parte do repertorio das duas bandas na noite desta sexta-feira (25). Ainda deve subir ao palco as duplas sertanejas Lino e Nando e Anderson e Fernandes.