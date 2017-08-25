Bandas Marasmo e Mané Coxinha e os Cabeça Oca subiram ao palco para animar festa do rally

Rally
A programação musical tomou conta do palco e os moradores de Aquidauana ocuparam todos os espaços da Avenida Pantaneta para ver de perto toda a grandiosidade da infraestrutura da edição de 25 anos do Rally dos Sertões. As bandas Marasmo e Mané Coxinha e os Cabeça Oca subiram ao palco para animar os visitantes e dar o clima do Rally dos Sertões.
Grandes sucessos do rock nacional e internacional fizeram parte do repertorio das duas bandas na noite desta sexta-feira (25). Ainda deve subir ao palco as duplas sertanejas Lino e Nando e Anderson e Fernandes.
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DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS