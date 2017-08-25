Cidade está preparada para receber o Rally do Sertões, garante prefeitura

Os pilotos e demais profissionais que participam do 25º Rally dos Sertões chegam nesta sexta-feira (25) a Aquidauana, montam acampamento e no sábado (26) seguem para Bonito (MS), onde foi definida a chegada. Os competidores serão recebidos com programação musical e uma série de atividades na Avenida Pantaneta. Por conta do evento, algumas ruas no entorno da Avenida Pantaneta foram interditadas pela Assessoria Especial de Trânsito de Aquidauana. Conforme Gilberto Barbosa da Cruz, o Sargento Cruz, responsável pelo setor, as ruas fechadas são: parte da Estevão Alves Corrêa; Irmãos Diacópolus; Itororó; Teodoro Cafáro; Gabriel Ferreira da Silva; Coronel Antônio Trindade; Alcebíades Vieira; Dos Ferroviários; Mário S. Arima; parte da Duque de Caxias; Projetada e Treze de Junho.

Já na tarde de quarta-feira (24), a equipe de trânsito, juntamente com eletricistas do município, efetuou a colocação das faixas indicativas do trajeto desde a entrada da cidade na Ponte Nova até a Avenida Pantaneta. O trabalho contou com o apoio da Polícia Militar.

Energia elétrica e água

Para atender os veículos como as carretas, caminhões, motohomes, participantes do evento e apoiadores, a Secretaria de Obras em parceria com a Sanesul instalou 60 pontos de água e, em conjunto com a Energisa, foram colocados 50 pontos de abastecimento de energia de 220 wats, em toda a extensão da Avenida Pantaneta.

Equipe permanente de limpeza

De acordo com as informações divulgadas pela assessoria de imprensa da Gerência de Obras, limpeza permanente também será garantida pela presença de uma equipe de 15 profissionais na sexta e sábado, em toda a região da Pantaneta e do Clube Arpa. Mais 30 tambores de 100 litros foram distribuídos estrategicamente para que o lixo não seja jogado nas ruas.

O gerente de Obras, Joseph Archbald Macintyre também informou que colocou à disposição uma equipe para montagem das tendas na Praça de Alimentação e manterá de plantão no local, dois eletricistas e 2 encanadores para atender eventuais problemas que surgirem durante a festa.