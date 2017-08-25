Equipe de Aquidauana no Rally se supera e mantém objetivo de chegar Bonito

O piloro Paulo Scapulatempo da equipe Nacagami Bamboa Maraca Racing, não participou da sexta etapa do Rally dos Sertões, encerrada em Aquidauana. De acordo com chefe da equipe que representa Aquidauana, Zeony Candido Martins, um pneu furado ainda no começo da quinta etapa fez com ele se atrasasse.

Para recuperar o tempo perdido, Da Rosa tentou um caminho alternativo, mas acabou tendo um segundo pneu furado. Sem ter como chegar até o município de Coxim, o piloto passou a noite ainda no Estado do Mato Grosso. A equipe de apoio conseguiu regatá-lo nesta sexta-feira (25) e seguiram direto para Aquidauana.

A equipe trabalha contra o tempo para fazer os reparos necessários na moto, que inclui os pneus e o aro da roda que causou o furo. Zeony explica ainda que Da Rosa tem sentido os efeitos físicos de cada etapa e precisa se recuperar para tentar chegar a Bonito (MS).

O objetivo sempre foi o de completar a ultima etapa da competição. A palavra de ordem da equipe tem sido desde o primeiro dia de Rally a superação. Da Rosa teve um problema de saúde e teve de parar os treinos por 15 dias para passar por sessões de fisioterapaia.