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25º Rally dos Sertões

Equipe de Fortaleza chega a Aquidauana como líder e estrutura que impressiona

Carreta da equipe Terrabella surpreendeu moradores com montagem de andar para três quartos

Flavio Brito

Publicado em 25/08/2017 às 23:13

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Uma casa com até com três quartos pode ser considerada grande e impressiona, mas quando este mesmo espaço abriga a infraestrutura que atende a uma das equipes que participa da edição de 25 anos do Rally dos Sertões, todo esse espaço se torna ainda mais impressionante. A carreta que atende à equipe Terrabella, de Fortaleza (CE) chamou a atenção dos moradores de Aquidauana. 


O motorista da carreta, Pedro Melo, explica que ela é alugada para a equipe que compete entre os UTVs e pertence ao campeão de Fórmula Nelson Piquet. “Fazem dois anos que trabalho com ela”, explicou em entrevista à equipe de reportagem de O Pantaneiro. Depois de montada, na passagem por Aquidauana, a “casa” da Terrabella ficou com três quartos, uma sala e uma cozinha. 


Para que toda a estrutura seja montada são necessários pelo menos 40 minutos. Um segundo andar se forma,  caso toda a estrutura seja acionada, mas para  esta etapa do Rally não foi necessário. Os pilotos da Terrabella, Lucas Barroso  e Breno Rezende, foram os campões da sexta etapa, na categoria Pró Turbo. 


“Apesar de ser uma edição comemorativa, a Dunas tem mantido o nível de prova que a Dunas consegue realizar. Tem sido uma prova bem completa”, avalia o navegador da equipe Breno Rezende, sobre a complexidade das etapas, que passaram por áreas de cerrado, asfalto e pedra. 


“Agora é manter a cabeça fria para conquistar o campeonato lá em Bonito”, disse Breno. A super-carreta será desmontada por voltad ds 7h deste sabão (26) e promete mais um show a parte, com toda a tecnologia em ação. 

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