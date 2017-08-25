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Rally dos Sertões

Equipes de apoio do 25º Rally dos Sertões chegam a Aquidauana

Pilotos finalizam hoje a 6º etapa da competição e seguem amanhã para Bonito, onde completam a prova iniciada em GO

Flavio Brito

Publicado em 25/08/2017 às 10:02

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Crédito do vídeo: Redação

As carretas das equipes de apoio do 25º Rally dos Sertões já começaram a chegar a Aquidauana e a tomar conta da avenida. A equipe de reportagem de O Pantaneiro acompanha de perto os preparativos. A equipe responsável pela área de box já está em Aquidauana. A responsabilidade deles é garantir a organização e a segurança no local onde os competidores montam a estrutura de oficina e dormitório. As equipes recebem o público e algumas chegam a distribuir brindes para a população, explicou o coordenador responsável pela área de box.

De acordo com a organização, a área de box é aberta ao público e o principal local para que os expectadores tenham contato com os pilotos. “O Rally dos Sertões é trazer o automobilismo para o meio do povo”, disse Leandro Nunes, responsável pela organização. 

“Venha com a sua família”, convidou o diretor-presidente da Fundact, Humberto Torres, membro do Comitê Municipal de Organização, lembrando a programação musical, a praça de alimentação e demais atividades preparadas para receber as 71 equipes que devem chegar a Aquidauana. 

O policiamento foi reforçado, com a presença de 70 policiais militares, com o apoio das guarnições de Corumbá, Dois Irmãos do Buruti, entre os outros municípios que vieram para o evento. 

 

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