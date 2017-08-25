Equipes do Rally dos Setões começam a montar acampamento em Aquidauana

25º Rally dos Sertões
Avenida Pantaneta é tomada por carretas que garantem a infraestrutura para os competidos
As equipes que participam do 25º Rally dos Sertões estão chegando e começam a montar acampamento. A Avenida Pantaneta coeça a ser tomada pelas carretas que garantem a infraestrutura de apoio aos competidores. Os pilotos principais pilotos e com chances se consagrarem campeões desta edição já estão em Aquidauana.
Motos, quadriciclos, carros e UTVs circulam pela avenida e chamam a atenção de moradores. Os mecânicos começam a trabalhar para garantir que tudo esteja pronto par amanhã (26), quando os pilotos partem para Bonito (MS)
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DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS