Equipes do Rally dos Setões começam a montar acampamento em Aquidauana

As equipes que participam do 25º Rally dos Sertões estão chegando e começam a montar acampamento. A Avenida Pantaneta coeça a ser tomada pelas carretas que garantem a infraestrutura de apoio aos competidores. Os pilotos principais pilotos e com chances se consagrarem campeões desta edição já estão em Aquidauana.

Motos, quadriciclos, carros e UTVs circulam pela avenida e chamam a atenção de moradores. Os mecânicos começam a trabalhar para garantir que tudo esteja pronto par amanhã (26), quando os pilotos partem para Bonito (MS)