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Rally dos Sertões

Líderes das motos citam trajeto difícil e buscam dobradinha Honda

Equipes seguem amanhã para Bonito, onde a prova termina; pilotos estão no trecho desde a semana passada, a partir de GO

Renan Nucci

Publicado em 25/08/2017 às 16:49

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Jean Azevedo e Gregório Caselani estiveram entre os primeiros pilotos que chegaram a Aquidauana nesta sexta-feira. Eles lideram a categoria de motos do 25º Rally dos Sertões, pela equipe Honda Racing. Em entrevista ao O Pantaneiro, ambos concordaram que o trajeto a partir de Coxim foi complicado, principalmente por causa do terreno irregular e das pedras.


"O início, logo nos primeiros quilômetros, pegamos um trecho pesado, de quebradeira, que exigiu muito da técnica", disse Gregório, que está em segundo na classificação. "Agora vamos tentar consolidar a posição e fazer uma prova tranquila até Bonito, para garantirmos a dobradinha da Honda", disse.


Já Jean, experiente e líder na categoria, vai em busca de mais um título. "O começo do percurso tinha muitas pedras e depois areia, bem diferente do que esperávamos. Para a próxima etapa é administrar a vantagem e garantir o tempo", disse. Amanhã os pilotos seguem de Aquidauana para Bonito, onde terminam a prova iniciada em Goiás.

 

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