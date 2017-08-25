Presidente da Associação Comercial espera que Rally “abra novas portas” para Aquidauana

O primeiro impacto positivo da passagem das equipes do 25º Rally dos Sertões por Aquidauana já aparece e mexe diretamente com a economia do município. De acordo com o prognóstico repassado pela presidente da Associação Comercial e Empresarial (Acea), Rita Maluf Haddad, os hotéis se prepararam para receber os turistas e as equipes e têm capacidade para atender a demanda. Quem quiser ainda encontra leitos disponiveis em Aquidauana.



Ela explica que a associação encabeçou a preparação para recepcionar as equipes do Rally. “Foram duas reuniões para acertar os detalhes, porque até então ninguém sabia como era organização de um evento deste porte. Eu tenho certeza que vai abrir muitas portas”, disse.



A presidente da Acea diz acreditar que a recepção vai mostrar a capacidade do município em atrair turistas, inclusive o turismo de negócios e de eventos, aliado ao ecoturismo. Por parte dos empresários, ela afirma que fica todo o aprendizado e que o Rally dos Sertões pode incentivar os empreendedores locais na realização de outros eventos, como é o caso do Encontro de Relíquias, que ocorre anualmente na Avenida Pantaneta e está em sua 3ª edição.