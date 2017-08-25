Rally dos Sertões tem troca de líderes em duas categorias

25º Rally dos Sertões
Equipes cumprem hoje a 6ª etapa, entre Coxim e Aquidauana, e serão recebidos com festa na Avenida Pantaneta
Crédito do vídeo: Redação
O Rally dos Sertões entrou no Mato Grosso do Sul com mudança de líderes em duas categorias. Nas motos, Jean Azevedo assumiu a ponta e nos UTVs, Bruno Varela e João Arena subiram para primeiro lugar. Cristian Baumgart/Beco Andreotti (carros) e Diogo Zonato (quadriciclos), mantiveram o primeiro posto. Nesta quinta-feira (dia 24), foi realizada a etapa mais longa da edição de 25 anos, com 666,01 Km, entre as cidades de Barra do Garças (MT) e Coxim (MS).
Os vencedores do dia foram Jean Azevedo (motos), Guiga Spinelli/Youssef Haddad (carros), Ismar Junior/André Sá (UTVs) e Diogo Zonato, nos quadriciclos.
A maior especial (trecho cronometrado) do Rally dos Sertões 2017, com 438,86 Km, fez várias vítimas. A principal delas foi Gregorio Caselani. O piloto da Honda Racing teve problemas mecânicos e perdeu a liderança da prova. Ricardo Martins também se despediu da prova em razão de acidente sofrido na véspera. Ele nem chegou a largar.
Nesta sexta-feira (26), na penúltima etapa do Rally dos Sertões, serão 429,45 km entre Coxim e Aquidauana, ambas as cidades no Mato Grosso do Sul, com 194,91 km cronometrados (especial). Será uma especial bem travada e dura no início, com trechos de piçarra, muitas pedras e lombas. Na segunda parte, após a descida da serra, a prova segue por estradas mais planas, com visual inesquecível. A prova continua rápida até o final.
Classificação até o quinto dia
Carros
1º Cristian Baumgart/Beco Andreotti 16h48min48
2º Reinaldo Varela/Gustavo Gugekmin 17h04min14
3º Alvarez Fernando/Juan Monasterolo 18h25min40
4º Michel Terpins/Maykel Justo 18h48min49
5º Glauber Fontoura/Minae Miyauti 19h13min04
Motos
1º Jean Azevedo 19h22min50
2º Marco Pereira 21h02min54
3º Gregorio Caselani 21h11min27
4º Bruno Ayrton Leles 21h34min09
5º Clécio Maestreli 21h36min25
UTVs
1º Bruno Varela/João Arena 20h20min54
2º Lucas Barroso/Breno Rezende 20h21min34
3º Ismar Junior/André Sá 20h50min30
4º Edu Piano/Solon Mendes 20h51min01
5º Marcelo Gastaldi/Claudio Silveira 20h51min53
Quadriciclos
1º Diogo Zonato 22h04min13
2º George Ximenes 22h14min37
3º Pedro Costa 23h19min40
4º Milton Martens 24h21min13
5º Geison Belmont 32h10min41
Resultado da quinta etapa (extra-oficial)
Carros
1º Guiga Spinelli/Youssef Haddad 4h18min31
2º Sylvio de Barros/Rafael Capoani 4h19min54
3º Reinaldo Varela/Gustavo Gugelmin 4h20min04
4º Cristian Baumgart/Beco Andreotti 4h20min41
5º Alvarez Fernando/Juan Monasterolo 4h47min36
Moto
1º Jean Azevedo 4h56min12
2º José Hélio 5h14min07
3º Bruno Ayrton Teles 5h23min03
4º Clécio Maestreli 5h33min10
5º Marco Pereira 5h36min13
Quadriciclo
1º Diogo Zonato 5h32min00
2º George Ximenes 5h42min16
3º Marcelo Medeiros 5h44min41
4º Pedro Costa 6h12min43
5º Milton Martens 6h34min00
UTVs
1º Ismar Junior/André Sá 5h10min10
2º Rodrigo Varela/Idali Filho 5h10min37
3º Bruno Varela/João Arena 5h13min07
4º Gabriel Varela/Gabriel Morales 5h19min09
5º Lucas Barroso/Breno Rezende 5h22min43
GALERIA DE FOTO
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