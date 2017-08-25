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Sul-mato-grossense Marcello Freitas vence etapa encerrada em Aquidauana

Ao lado de Breno Freitas, piloto de Sidrolândia conquistou a segunda vitoria da categoria Super Production dos UTVs

Renan Nucci

Publicado em 25/08/2017 às 17:12

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O piloto de UTV  Marcello Freitas, de Sidrolândia, ficou em primeiro lugar em sua categoria, a Super Production. É a segunda vitória seguida do competidor, ao lado do parceiro, Breno Rafael de Castro Ferreira, que é de Manaus (AM).


 Questionado sobre a experiência de participar da 25ª edição do Rally dos Sertões, ele diz que são inúmeros aprendizados. “Você aprende um pouco de tudo, a ser piloto, mecânico e o que mais precisar”, diz Marcello, da equipe Pantanal Racing. Ao todo, 30 profissionais dão apoio aos atletas.


Sobre a etapa de hoje, a 6ª do Rally, ele diz que o calor dificultou o trabalho da equipe, mas não impediu o bom desempenho. Com duas vitórias seguidas, a dupla ainda espera pela última etapa para confirmar o pódio. Problemas no primeiro dia de competição fizeram com a dupla se perdesse e fosse penalizada. 


Ainda assim, Marcello explica que a etapa mais difiícil foi a executada entre as cidades de Aruanã (GO) e Barra do Garças (MT), em virtude da “quebradeira”, afirma o atleta, sobre as dificuldades trazidas pelo terreno. O trecho mais difícil foi no trecho chamado de maratona. 


A dupla comemora o fato de não ter tido problemas mecânicos. O UTV mantém velocidade média de 160 km/h. Marcello confirmou a alegria de ter chegado tão até aqui e é cauteloso ao falar das chances de pódio. “Se todo mundo fizer tudo direitinho, são pequenas as nossas chances de pegar um pódio”.

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