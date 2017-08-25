Supermercado Nacagami e marcas parceiras promovem degustação

25º Rally dos Sertões
Clientes podem conhecer e experimentar os produtos durante esta sexta-feira
O Supermercado Nacagami e seus parceiros – Eisenbah, Donana e Seara – estão promovendo uma degustação. A promoção faz parte das atividades para os visitantes do 25º Rally dos Sertões.
A degustação dos produtos das marcas parceira começou ontem (24) e nesta sexta-feira (25). Os clientes podem conhecer os produtos e decidir entre as melhores opções para levar para casa. Estandes especiais foram montados dentro da loja para expor os produtos.
O Supermercado Nacagami fica na rua Estevão Alves Corrêa, próximo à Avenida Pantaneta, onde foi montada a festa para receber os pilotos que participam do Rally dos Sertões.
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DESPEDIDA
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Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
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