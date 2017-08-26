Ação Social do Rally dos Sertões reúne 200 crianças na Vila Machado

A Ação Social do Rally dos Sertões, por meio do Projeto Ideia Fixa, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Educação e Cultura, realizou nesta sexta-feira na Escola Municipal Vitalina Machado diversas atividades artísticas e doação de material educativo.

O evento reuniu cerca de 200 crianças na faixa etária de 6 a 12 anos, da Escola Vitalina Vargas Machado e do Instituto Família Legal, que assistiram à apresentação da Banda Municipal e de grupos de danças das escolas.

Foram também distribuídos brinquedos e kits "Sorria para o Rally" (higiene bucal), "Ideia Bela e Ideia Fixa pela Educação & Cultura" (composto por livros e CD com histórias infantis) e apresentada a peça infantil "Teatrinho do Tupício e sua turma".

Na ocasião foram também apresentados trabalhos realizados pelos alunos em sala de aula com os temas Rally dos Sertões e Projeto Ideia Fixa.

A ação contou com a participação da secretária municipal de Assistência Social, Ilza Gomes Soares; da secretária municipal de Educação e Cultura, Roseli Gambim; da diretora do Instituto Família Legal, Margareth Maneta, e da idealizadora do projeto, Tânia Mara.

A 25ª edição do Rally dos Sertões, será encerrada neste sábado (26) em Bonito, após percorrer 2.793 quilômetros (sendo 1.822 quilômetros de trechos cronometrados).