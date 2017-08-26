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25º Rally dos Sertões

Competição entre os UTVs é uma das mais acirradas e radicais do Rally

Campeões serão definidos nos metros finais do 25º Rally dos Sertões, em Bonito

Flavio Brito

Publicado em 26/08/2017 às 10:18

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Mato Grosso do Sul está representado em uma das mais acirradas disputas do 25º Rally dos Sertões. Os campeões dos UTVs serão definidos nos metros finais do 25º Rally dos Sertões. A sétima e última etapa da prova está marcada para este sábado (26) entre Aquidauana e Bonito (MS), com 420 quilômetros de percurso – 240 deles de trechos cronometrados. O piloto Marcello Freitas, de Sidrolândia, ficou em primeiro lugar em sua categoria na etapa encerrada ontem (25), a Super Production. Foi a segunda vitória seguida do competidor, ao lado do parceiro, Breno Rafael de Castro Ferreira, que é de Manaus (AM).

A bordo do Can-Am Maverick X3, o piloto cearense Lucas Barroso e o navegador mineiro Breno Rezende lideram com apenas 1min24seg de vantagem sobre os paulistas Bruno Varela e João Arena.

Lucas Barroso está motivado. “Vamos para o tudo ou nada. Conseguimos retomar a liderança e a estratégia é acelerar o máximo na etapa final para conquistar esse título tão desejado. Chegar no último dia do Sertões com uma diferença pequena entre os ponteiros é muito legal para os UTVs, mostra que a categoria está acirrada e com disputas emocionantes”, disse o cearense. 

O piloto segundo colocado da sexta etapa, Denisio Nascimento, também falou com a equipe de reportagem de O Pantaneiro. “A segunda etapa foi muito quebradeira, com muito trial, muita pedra, mas a de hoje [sexta-feira] não está deixando por menos. Eu achei que a gente ia pegar muita estrada de fazenda, trechos mais ‘lights’, mas organização conseguiu achar trechos bem duros. Foram trechos mais rápidos, mas com muita quebradeira”, disse Denisio, nesta sexta-feira, na Avenida Pantaneta.

Bruno Varela também está atrás do seu primeiro título no Rally dos Sertões. “O ‘bicho vai pegar’ na etapa final da prova. Só me resta acelerar com o coração, a garra pode fazer toda a diferença”, concluiu o paulista. 

O Rally dos Sertões teve início em Goiânia (GO) no dia 20 de agosto e também inclui categorias para quadriciclos, motocicletas e carros. No total, a edição de 25 anos do evento é formada por 3.300 km (1.999 de especiais). 

 

UTVs – 6ª Etapa

1° - Lucas Barroso/Breno Rezende - 2:11:44.15

2° - Denisio Nascimento/Emilio Rockenbach - 2:13:12.75  

3° - Bruno Varela/João Arena - 2:13:47.74

4° - Rodrigo Varela/Idali Bosse - 2:17:18.90

5° - Enrico Almeida/Fábio Pedroso - 2:18:43.14

6° - Ismar Júnior/André Galvão de Sá - 2:19:08.23

7° - Cristiano Batista/Robledo Nicoletti - 2:20:42.70

8° - Edu Piano/Solon Mendes - 2:21:11.12

9° - Marcelo Gastaldi/Cláudio Silveira - 2:21:12.26

10° - Deninho Casarini/Luis Felipe Eckel - 2:23:47.73 

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