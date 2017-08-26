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25º Rally dos Sertões

Em parceria com O Pantaneiro, fisiculturista Carol Ledur prestigia o Rally dos Sertões

Fisiculturista fala da importância da parceria e união no esporte, entre atletas e parceiros

Rhobson ADM

Publicado em 26/08/2017 às 10:52

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A edição de 25 anos do Rally reúne dezenas de campeões e para a cobertura das etapas que se encerram e se iniciam em Aquidauana, O Pantaneiro conta com a parceria da campeã Carol Ledur, fisiculturista que representa a cidade em competições nacionais e internacionais. “A gente não faz nada sem contar com os parceiros e O Pantaneiro sempre foi um parceiro desde que comecei nas competições”, afirma Carol.

Acostumada a grandes eventos esportivos, Carol menciona as diferenças do Rally para as competições que ela está acostumada. “É uma competição mais longa, falando como fisiculturista, dá oportunidade de muitas cidades e muitas pessoas verem”, cita a atleta, lembrando os poucos minutos que tem para mostrar seu desempenho no palco.

Ela diz acreditar que tem de haver união entre os atletas para o crescimento do esporte. “É a primeira vez que eu participo do Rally dos Sertões, eu estou bem empolgada”, disse a fisiculturista, falando da participação em eventos de outros esportes e outras cidades.

Sobre os próximos passos como atleta, Carol explica que o foco agora é a sua recuperação física, depois de ter participado de inúmeras competições seguidas. “Essa é uma fase muito boa pra mim, que eu posso comer de tudo, fico bem alimentada”, cita Carol, lembrando a mudança na dieta, que passa a incluir carboidratos, por exemplo. “Eu vou focar em campeonatos mais para o final do ano ou para o ano que vem, que é quando eu pretendo trocar de federação”, adianta a atleta.

Além dos fãs, que a seguem em sua página, Carol faz questão de agradecer aos patrocinadores. Empório do Bem Estar, Drogao da Sete, Loja Malwee, RelvaFarma, Centro de Beleza Morhena Mulher, Centro Automotivo Globo, Panificadora Viana, Prefeito Nildo Alves de Abres, de Anastácio, Academia Espaço Fitness, Criarte Agência de Comunicação e Emille Aguirre Esteticista.

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