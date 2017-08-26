Rally dos Sertões define campeões neste sábado

25º Rally dos Sertões
Disputa pelo título da edição de 25 anos está indefinida em todas as categorias; entre os carros, Cristian Baumgart e Beco Andreotti têm a maior vantagem
Os pilotos e equipes de apoio percorrem mais 420 km para a definição dos campeões do Rally dos Sertões 2017. A edição de 25 anos será concluída neste sábado (26), em Bonito (MS). A penúltima etapa foi realizada nesta sexta-feira, entre as cidades de Coxim e Aquidauana, e teve como vencedores Gregorio Caselani (motos), Guiga Spinelli/Youssef Haddad (carros), Lucas Barroso/Breno Rezende (UTVs) e Marcelo Medeiros, nos quadriciclos.
A disputa pelo título da edição de 25 anos está indefinida em todas as categorias. Nos carros, os líderes são Cristian Baumgart/Beco Andreotti, com 16min15 de vantagem para Reinaldo Varela/Gustavo Gugelmin. Nos UTVs, Lucas Barroso/Breno Rezende estão 2min24 à frente de Bruno Varela/João Arena. Nos quadriciclos, George Ximenes tem apenas 38 segundos a menos que Diogo Zonato. Nas motos, Jean Azevedo está mais tranquilo, com 1h36min26 de diferença para Gregorio Caselani.
“Foi uma etapa bem quebradeira, muita fazenda. Foi uma etapa muito difícil. Como a quilometragem era baixa, muitos pilotos acharam que ia ser uma especial tranquila, mas não foi nada disso”, disse Baumgart, em entrevista à reportagem de O Pantaneiro, nesta sexta-feira (25), em Aquidauana. “Foi prova duríssima, muita pedra, cascalho, rio, riacho e pontes, mas foi uma prova muito boa”, detalhou o piloto da X Team Rally. Cristian e Beco competem juntos a 17 anos e o entrosamento entre os dois pilotos é um dos pontos fortes para garantir o bom resultado nesta última etapa do Rally.
“Vamos revisar o carro inteiro e vir com uma tocada forte, mas com consciência para evitar de fazer besteira”, revelou o piloto sobre a estratégia para a última etapa do Rally dos Sertões.
A etapa decisiva do Rally dos Sertões terá 420,78 km, sendo 240,45km de especial (trecho cronometrado). “Vai fechar a edição dos 25 anos com chave de ouro, esta especial será inesquecível, e irá exigir muito das máquinas e dos pilotos. Começa bem rápida e segue por fazendas com trechos bem sinuosos. Depois, por áreas de trial com muitas pedras. Nos últimos quilômetros, a prova volta a ficar rápida até a chegada”, afirmou o diretor-técnico Du Sachs.
Acumulado até o sexto dia (extra-oficial)
Carros
1º Cristian Baumgart/Beco Andreotti 18h54min12
2º Reinaldo Varela/Gustavo Gugelmin 19h10min28
3º Alvarez Fernando/Juan Monasterolo 20h43min22
4º Michel Terpins/Maikel Justo 21h18min40
5º Glauber Fontoura/Minae Miyauti 21h48min48
Motos
1º Jean Azevedo 21h48min54
2º Gregorio Caselani 23h25min20
3º Marco Pereira 23h32min01
4º Bruno Ayrton Leles 24h02min23
5º Clecio Maestrelli 24h05min29
UTVs
1º Lucas Barroso/Breno Rezende 22h33min18
2º Bruno Varela/João Arena 22h34min42
3º Ismar Junior/André Sá 23h09min39
4º Edu Piano/Solon Mendes 23h12min12
5º Marcelo Gastaldi/Claudio Silveira 23h19min05
Quadriciclos
1º George Ximenes 24h39min48
2º Diogo Zonato 24h39min49
3º Milton Martens 26h57min29
4º Pedro Costa 33h19min40
5º Geison Belmont 35h49min10
Resultado da sexta etapa
Carros
1º Guiga Spinelli/Youssef Haddad 2h02min52
2º Sylvio de Barros/Rafael Capoani 2h03min05
3º Cristian Baumgart/Beco Andreotti 2h05min24
4º Reinaldo Varela/Gustavo Gugelmin 2h06min14
5º Alvarez Fernando/Juan Monasterolo 2h17min41
Motos
1º Gregorio Caselani 2h13min52
2º Marco Pereira 2h23min06
3º Jean Azevedo 2h26min04
4º José Hélio 2h26min24
5º Clecio Maestrelli 2h29min03
UTVs
1º Lucas Barroso/Breno Rezende 2h11min44
2º Denísio Nascimento/Emilio Rockembach 2h13min12
3º Bruno Varela/João Arena 2h13min47
4º Gabriel Varela/Gabriel Morales 2h14min45
5º Rodrigo Varela/Idali Filho 2h17min18
Quadriciclos
1º Marcelo Medeiros 2h23min30
2º George Ximenes 2h25min11
3º Diogo Zonato 2h35min35
4º Milton Martens 2h50min13
5º Geison Belmont 3h38min28
Regularidade
Na categoria Regularidade/Turismo do Rally dos Sertões já está definido o título. A dupla Sandra Dias e Maurício Gonçalves repetiu o feito de 2016 e foi bicampeã por antecipação. “Missão cumprida. Viemos com um objetivo e conquistamos o título novamente. Agora já pensamos em subir de categoria”, contou a piloto, que integra a equipe FD Rally.
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