Após acidente, piloto do Rally dos Sertões segue no CTI, mas estável

O piloto José Massahico Koizumi, 57 anos, segue internado na CTI (Central de Tratamento Intensivo) da Santa Casa de Campo Grande neste domingo (27), com estabilidade da pressão arterial e frequência cardíaca.

De acordo com informações do hospital, seu estado de saúde ainda inspira cuidados, por isso continua internado na ala vermelha da unidade. Não há previsão de alta.

Massahico sofreu um grave acidente na tarde de sexta-feira (25) quando disputava a última etapa do Rally Dos Sertões, no trecho entre os municípios de Coxim e Aquidauana.

Piloto da categoria de motos, ele perdeu o equilíbrio da motocicleta ao bater contra uma árvore. Foi resgatado consciente e transportado de helicóptero para a Capital com fratura de costela e lesão hepática.

Koizumi é dos pilotos de grande experiência na disputa do Rally, inclusive com participações no Paris-Dakar, principal prova de off-road do mundo.

A trilha, onde o acidente aconteceu foi avaliada pela produção do Rally como travada e dura no início, com trechos de piçarra, muitas pedras e lombas, e na segunda parte, após a descida da serra de Maracaju, estradas mais planas até a chegada em Aquidauana.

O Rally dos Sertões teve largada no último domingo em Goiânia. A chegada ocorreu neste sábado (26) em Bonito.