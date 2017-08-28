Rally dos Sertões consagra Jean Azevedo, Cristian Baumgart/Beco Andreotti, Diogo Zonato e Bruno Varela/João Arena

25º Rally dos Sertões
Piloto da Honda, que já era o maior vencedor do Rally dos Sertões entre as motos, ampliou o número de títulos
Crédito do vídeo: Redação
Os campeões da histórica edição de 25 anos do Rally dos Sertões foram conhecidos na tarde de sábado (26), em Bonito (MS). Jean Azevedo (motos), Cristian Baumgart/Beco Andreotti (carros), Bruno Varela/João Arena (UTVs) e Diogo Zonato (quadriciclos) foram os vencedores. Na sétima e última etapa da competição eles saíram de Aquidauana e chegaram a Bonito (MS).
Jean Azevedo, que já era o maior vencedor do Rally dos Sertões entre as motos, ampliou o número de títulos e agora tem sete. “Foi um rali diferente. Eu comecei com um grande prejuízo logo na primeira etapa, com furo no radiador da moto. Mas não desisti, estava muito bem preparado e consegui vir tirando a diferença a cada etapa, numa disputa muito boa com o Gregorio Caselani, que é um excelente piloto e, com certeza, chegaríamos na última etapa disputando essa liderança. Infelizmente ele teve um problema mecânico (na quinta etapa). De qualquer forma, fechamos em primeiro e segundo e toda a equipe Honda está de parabéns”, disse o piloto, que anteriormente já havia vencido em 1995, 2000, 2002, 2004, 2005 e 2015.
Nos carros, Cristian Baumgart e Beco Andreotti conquistaram o bicampeonato. Eles lideraram de ponta a ponta e na última etapa levaram um susto. “Foi muita emoção. Tinha muita pedra no caminho e furou um pneu. Depois, o motor começou a dar umas falhadinhas”, contou Cristian. “A gente veio controlando desde a quarta etapa, mas essa de hoje vai entrar para a história. A conquista é de todos da equipe”, completou.
Nos UTVs, a disputa foi acirrada e só foi definida no último trecho, quando Bruno Varela e João Arena garantiram o título, com sete minutos de diferença para Lucas Barroso e Breno Rezende, que terminaram em segundo. “Este é um momento muito feliz e histórico. Gostaria de agradecer muito o meu navegador João Arena, que durante todo o percurso ajudou a me controlar”, afirmou Varela.
Nos quadriciclos, Diogo Zonato e George Ximenes iniciaram a última etapa do Rally dos Sertões com uma diferença de pouco mais de 30 segundos. No final, deu Zonato, que quase não acreditou na conquista. “Achei que tinha perdido o título, pois não fui bem na primeira parte da especial. Acelerei muito na segunda metade e quando conclui, fui parabenizar o George Ximenes. Aí fiquei sabendo que eu tinha sido campeão”, contou Diogo.
Classificação final do Rally dos Sertões 25 anos
Carros
1º Cristian Baumgart/Beco Andreotti 21h38min26
2º Reinaldo Varela/Gustavo Gugelmin 21h45min23
3º Alvarez Fernando/Juan Monasterolo 23h38min14
4º Michael Terpins/Maykel Justo 24h18min15
5º Guiga Spinelli/Youssef Haddad 24h38min57
Motos
1º Jean Azevedo 24h49min12
2º Gregorio Caselani 26h29min11
3º Bruno Airton Leles 27h21min18
4º Júlio ‘Bissinho’ Zavatti 27h21min56
5º Luciano Gomes 27h22min56
UTVs
1º Bruno Varela/João Arena 25h38min22
2º Lucas Barroso/Breno Rezende 25h46min19
3º Ismar Júnior/André Sá 26h08min06
4º Edu Piano/Solon Mendes 26h14min11
5º Marcelo Gastaldi/Claudio Silveira 26h20min16
Quadriciclos
1º Diogo Zonato 27h38min44
2º George Ximenes 27h40min31
3º Milton Martens 30h33min46
4º Pedro Costa 33h58min05
5º Geison Belmont 39h52min56
Resultados da última etapa
Carros
1º Guiga Spinelli/Youssef Haddad 2h33min43
2º Reinaldo Varela/Gustavo Gugelmin 2h35min57
3º Jorge Junior/Joel Kravtchenko 2h37min54
4º Luis Nacif/Filipe de Oliveira 2h39min27
5º Sylvio de Barros/Rafael Capoani 2h44min52
Motos
1º José Hélio 2h54min11
2º Jean Azevedo 3h00min17
3º Gregorio Caselani 3h03min50
4º Luciano Gomes 3h06min16
5º Mario Marchiori 3min0700
UTVs
1º Cristiano Batista/Robledo Nicoletti 2h50min33
2º Henrique Gutierrez/André Lucas Munhoz 2h54min22
3º Denísio Nascimento/Emílio Rockembach 2h54min51
4º Daniel Mahseredjian/Sano Chermont 2h56min44
5º Ismar Junior/André Sá 2h58min27
Quadriciclos
1º Diogo Zonato 2h58min55
2º George Ximenes 3h00min42
3º Marcelo Medeiros 3h06min19
4º Milton Martens 3h36min17
5º Pedro Costa 3h38min24
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