Saúde e Alegria nos Sertões supera as expectativas na Aldeia Aldeinha em Anastácio

Durante a 25ª edição histórica do Rally dos Sertões, que passou por três Estados: Goiás (GO), Mato Grosso (MT) e Mato Grosso do Sul (Sul) – entre os dias 19 à 26 de Agosto –, a Ação Social Saúde e Alegria nos Sertões atendeu oficialmente as cidade de Santa Terezinha de Goiás (GO) Alto Garças (MT), a Aldeia Limão Verde no município de Aquidauana (MS), que foi atendida dentro da sexta etapa da competição. Ainda foi prestigiada dentro da sexta etapa da competição off road com o atendimento especial da equipe S.A.S Brasil a Aldeia Aldeinha, localizada no município de Anastácio.

A Aldeia Aldeinha recebeu um prêmio do Rally ao receber o atendimento do S.A.S Brasil. No último momento, antes de fechar o roteiro, foi indicada pela SPPPI-MS (Subsecretaria de Políticas Públicas para Populações Indígenas de MS), através da Subsecretária Silvana Terena, e já nos primeiros preparativos recebeu a equipe no dia 23 de julho para a triagem dos pacientes, onde foram atendidos 70 pessoas com coleta do exame de Papanicolau, cultura híbrida para identificar HPV, também fizeram treinamento com professores e agentes de saúde com as Técnicas de Teste de Acuidade Visual para identificar problemas visuais em crianças em idade escolar.

Com a triagem, iniciaram-se os pré-atendimentos com duas especialidades: oftalmológica e ginecológica. No último dia 26, foram concretizados os atendimentos com médicos especialistas em oftalmologia, ginecologista, odontologia e dermatologia, totalizando quatro especialidades, além de palestra para a saúde bucal, da mulher e muita brincadeira com a Tenda da Alegria, a exemplos da aplicação da “Superfórmula”, onde super-heróis, voluntários reuniram com as crianças para tomarem o vermífugo albendazol, modo divertido e saudável de se prevenir contra doenças.

O atendimento na Aldeia Aldeinha ocorreu das 8h às 12h, com média de 200 pessoas, segundo a organização e a Liderança local. De acordo com o Cacique Flávio Pereira Martins, com a deficiência no atendimento em saúde através do SUS (Sistema Único de Saúde) e a falta de alguns especialistas na rede municipal de saúde, muitos pacientes esperam dias em filas para serem atendidos. A ação social na Aldeia foi muito boa, pois a saúde é prioridade para seu Povo. “Nós tivemos oportunidade de atender o nosso Povo, tanto Indígenas como não Indígenas, ficamos satisfeito com tudo que acontece no dia de hoje”, disse o Cacique Flávio.

Segundo as lideranças, já estão em conversa com a coordenação da S.A.S Brasil para realizarem outras ações iguais, com o objetivo de dar continuidade aos atendimentos com os pacientes que os diagnósticos indicam acompanhamentos. Na avaliação da Coordenadora da S.A.S Brasil, Dra. Adriana Mallet Toueg, há uma demanda muito grande na área de oftalmologia e o objetivo é reunir forças com outros parceiros para voltar com os atendimentos e novas ações com as comunidades indígenas.

Todos os pacientes que já foram atendidos e ganharam óculos, terão um cadastro, pois buscam apoio de alguma maneira para que no futuro possam realizar novas ações e garantir às crianças em idade escolar que tenham a reposição dos óculos a cada ano. Os pacientes que foram operados de câncer de colo de útero e de pele terão as biópsias enviadas aos laboratórios para a realização de estudos anatomopatológica para analisar se as lesões foram curadas. Assim, vai gerar um prontuário que será anexado a ficha do paciente no SUS. O compromisso da ação é encerrar o atendimento e encaminhar os pacientes que necessitarem ainda de algum tipo de acompanhamento pós-cirurgias. A maioria dos casos são solucionados ainda durante a ação, esclareceu a Dra Adriana.

A Ong S.A.S Brasil (Saúde, Alegria e Sustentabilidade), responsável pela a Ação Social Saúde e Alegria nos Sertões acompanha o Rally dos Sertões, há 5 anos, é considerada umas das maiores ações sociais do Brasil em sua especialidade ,levando atendimento em saúde, lazer e, principalmente, alegria por onde o Rally passa. Este ano a expedição da S.A.S Brasil reuniu um de seus maiores contingentes em uma única ação, totalizando 42 voluntários, entre médicos, enfermeiros, assistentes sociais, engenheiros, arquitetos, advogados agentes de esporte entre outros colaboradores. Sua fórmula simples, reunir profissionais qualificados e dispostos a compartilhar o melhor de si com pessoas que vivem em diferentes realidades.

A equipe de voluntários realizaram vários atendimentos como: triagem da saúde da mulher, com coleta de exames e realização de biópsias; cirurgias curativas para lesões iniciais do câncer de colo de útero; triagem de câncer de pele; atendimento odontológico; atendimento pediátrico; e vermifugação de crianças; orientação jurídica para mulheres sobre violência doméstica e também entrega de óculos de grau para crianças em idade escolar.

Nesta edição o S.A.S Brasil conta com apoio do Amigo H, braço da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, da Roche Farmacêutica, Dunas, Hospital de Câncer de Barretos e Red Bull Amaphiko, Govermo do Estado MS, SCC (Secretaria de Cultura e Cidadania), SPPPI/MS (Subsecretaria de Políticas Publicas para População Indígena MS), DSEI-MS (Distrito Sanitário de Saúde indígenas) Secretaria Municipal de Saúde e Prefeitura Municipal de Anastácio, entre outros.