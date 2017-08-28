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25º Rally dos Sertões

Trajeto do Rally pode ser transformado em roteiro turístico permanente

Comerciantes afirmam que aumentaram os lucros com passagem de etapa por Aquidauana

Flavio Brito

Publicado em 28/08/2017 às 17:49

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A Fundação de Cultura e Turismo de Aquidauana pretende transformar o trajeto da sexta etapa do 25º Rally dos Sertões, que passou por Aquidauana, em um roteiro turístico. De acordo com o diretor-presidente da Fundact, Humberto Torres, entre 10 e 12 mil pessoas passaram pela Avenida Pantaneta, na sexta-feira (25). As equipes montaram acampamento na cidade, antes de seguir para Bonito. 

“A Fundação da faz todo o acompanhamento quando encabeça um evento, antes, durante e depois”, garantiu Humberto, sobre os efeitos positivos da passagem do Rally e os planos para manter o fluxo de turistas na região. Os comerciantes ouvidos pela nossa equipe de reportagem também garantem que tiveram um saldo positivo nas vendas. 

“Eu vendi ‘bifão’ lá e, para nós, foi bom. Tudo o que eu comprei, vendi tudo, graças a Deus. Estamos contentes com o evento”, disse o comerciante Tales Binatt, de 28 anos. Quem escolheu trabalhar com alimentos foi a feirante Nicéia, 23 anos. “Vendemos pasteis, coxinhas, porções de peixe e caldo. E vendemos muito bem, foi um evento muito grande e que podia ter todo ano”, avaliou a empreendedora. 

O presidente ainda citou o trabalho que será realizado para colocar Aquidauana no roteiro nacional do turismo de negócios. Segundo Humberto, a qualificação do trade turístico do município vai possibilitar o aumento do fluxo de visitantes para eventos, aliado ao ecoturismo. Aquidauana conseguiu provar que é capaz de receber outras atrações do mesmo porte, avalia o dirigente da Fundact. 

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