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Questão Agrária

Sem-terra invadem Fazenda da JBS no município de Terenos

Ação é um protesto contra morosidade nos trâmites da reforma agrária no Estado

Vivaldo

Publicado em 28/05/2017 às 07:11

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O sábado (27) amanheceu com mais uma área ocupada por sem-terra em Mato Grosso do Sul. Desta vez, trata-se dos limites da Fazenda Sonho Real, no município de Terenos, em região próxima a Campo Grande. A invasão começou por volta das 19 horas da sexta-feira, coordenada por integrantes do MAF (Movimento da Agricultura Famliar) e FNL (Frente Nacional de Luta).

Segundo informações, a propriedade pertence ao grupo JBS, envolvido em escândalos investigados pela Operação Lava Jato. A invasão seria em protesto ao não avanço da reforma agrária no Estado de Mato Grosso do Sul, que contabiliza milhares de cadastros com pendência no Incra.  350 famílias participaram da ação. 

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