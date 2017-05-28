Sem-terra invadem Fazenda da JBS no município de Terenos

Questão Agrária
Ação é um protesto contra morosidade nos trâmites da reforma agrária no Estado
O sábado (27) amanheceu com mais uma área ocupada por sem-terra em Mato Grosso do Sul. Desta vez, trata-se dos limites da Fazenda Sonho Real, no município de Terenos, em região próxima a Campo Grande. A invasão começou por volta das 19 horas da sexta-feira, coordenada por integrantes do MAF (Movimento da Agricultura Famliar) e FNL (Frente Nacional de Luta).
Segundo informações, a propriedade pertence ao grupo JBS, envolvido em escândalos investigados pela Operação Lava Jato. A invasão seria em protesto ao não avanço da reforma agrária no Estado de Mato Grosso do Sul, que contabiliza milhares de cadastros com pendência no Incra. 350 famílias participaram da ação.
AgroCastMS
ATeG do Senar/MS contribui para aumentar produtividade e rentabilidade no campo
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS