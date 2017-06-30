Excesso de oferta derruba preços ao produtor

Nova rodada de quedas para o preço do boi. Houve queda em quinze das trinta e duas regiões pesquisadas para o boi gordo.

Destaque para os recuos verificados no Pará (redução de preço em todas as praças) e em Rondônia.

Em São Paulo, a arroba está cotada em R$ 127,00, à vista, livre de Funrural. No estado, a escala de abate média atende entre cinco e seis dias.

Em curto prazo, ainda há espaço para a manunteção da pressão baixista.

Porém, o avanço do calendário deve fazer com que a oferta remanescente de gado da safra seja cada vez menor, fator que deve atuar como limitante das quedas de preço.

No mercado atacadista de carne com osso os preços ficaram estáveis, com a carcaça de bovinos castrados cotada em R$ 8,90/kg.