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Agronegócio

CFM traz para Aquidauana maior leilão de touros Nelore do MS

Os touros têm, em média, dois anos de idade e fazem parte dos 30% melhores machos nascidos na CFM em 2015

Renan Nucci

Publicado em 15/07/2017 às 08:23

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Aquidauana integra a programação do 19º Megaleilão Nelore CFM, que ofertará 1.000 reprodutores nos dias 10 e 11 de agosto. No dia 10, acontecerá o Megaleilão de 450 touros Nelore CFM em São José do Rio Preto; no dia 11 de agosto, será a Megaloja CFM, com 550 touros ofertados nas fazendas São Francisco (Magda, SP) e Lageado (Aquidauana). Os touros têm, em média, dois anos de idade e fazem parte dos 30% melhores machos nascidos na CFM em 2015.

“Mato Grosso do Sul é um dos principais destinos dos touros Nelore CFM. São machos criados a campo, perfeitamente adaptados e altamente produtivos e férteis”, comenta Tamires Neto, gerente de pecuária da CFM.

Todos os touros Nelore CFM possuem exame andrológico e CEIP (Certificado Especial de Identificação e Produção), chancela do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para programas de seleção comprovadamente melhoradores.

O Megaleilão Nelore CFM do dia 10 de agosto, em São José do Rio Preto, terá pagamento em 14 parcelas, comissões de compra reduzidas de acordo com o volume de touros adquiridos, podendo chegar a zero, e descontos progressivos nas baterias de touros. “Na compra de cargas fechadas (16 ou 24 animais), o frete rodoviário é gratuito para todo o país”, informa Neto.

Na Megaloja (dia 11 de agosto, nas fazendas São Francisco e Lageado), os preços são tabelados em 7 parcelas sem juros e sem pagamento de comissão à leiloeira.

A CFM também oferece frete grátis para qualquer quantidade de touros entregues em Magda (SP), Aquidauana, Guarapuava (PR), Cuiabá (MT), Goianésia (GO), Gurupi (TO) e Correntina (BA). Para o Pará, a CFM entrega, sem custo adicional, a partir de 8 touros em Novo Progresso e Redenção.

Mais informações sobre o 19º Megaleilão Nelore CFM no site: www.agrocfm.com.br; faleconosco@agrocfm.com.br; 17 3214 87 00 ou 17 99775 3618.

Mais informações também pelo Facebook: www.facebook.com/AgroCFM

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