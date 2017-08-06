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MS já colheu 41,5% de área de milho 2ª safra, informa Aprosoja

Entre as regiões, o norte do Estado continua com porcentagem média de área colhida mais avançada: 54,9%. A região sul tem 45,9% e, a região centro, com 18,9 % de área colhida

Renan Nucci

Publicado em 06/08/2017 às 09:31

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Mato Grosso do Sul já colheu 41,5% da área de milho 2ª safra 2016/2017, segundo a Circular Técnica nº 220 do Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio (Siga MS). O levantamento, divulgado nesta semana pela Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja/MS), se refere a visitas realizadas na 4ª semana de julho pelos técnicos do projeto em propriedades rurais de todo o Estado.

As informações na íntegra podem ser conferidas por meio de realização de cadastro no link: www.aprosojams.org.br, na aba SigaWeb. Entre as regiões, o norte do Estado continua com porcentagem média de área colhida mais avançada: 54,9%. A região sul tem 45,9% e, a região centro, com 18,9 % de área colhida.

Colheita a todo vapor

Em relação à média de área colhida no Estado neste período, a colheita do milho 2ª safra 2016/2017 é superior em aproximadamente 3,6%, em relação à safra 2015/2016, para a data de 28 de julho. A evolução, na última semana, foi de aproximadamente 18,8% para o estado, ou seja, cerca de 333.650 hectares foram colhidos neste período.

Dados detalhados por município podem ser conferidos na Circular Técnica disponível na aba SigaWeb, no site da Aprosoja/MS.

Chuvas

Entre os dias de 24 e 28 de julho de 2017, verifica-se que não ocorreram precipitações no estado. A precipitação média estadual acumulada é de 0,0 mm. De acordo com o Prognóstico Climático para Julho, Agosto e Setembro de 2017, as chuvas para as regiões produtoras de Mato Grosso do Sul, devem permanecer entre as faixas de 100 a 500 mm.  Para a grande área central do Brasil, não são esperados volumes significativos de chuva durante os próximos meses, por ser este período climatológico de estiagem.

Estimativas

Em comparação aos dados da safra anterior (2015/2016) estima-se até o momento aumento de 3,4% de área plantada, passando de 1,74 milhões de hectares para 1,80 milhões de hectares. Já em relação à produção do grão, verifica-se acréscimo de 50,5% (de 6,098 milhões de toneladas na safra 2015/2016, para 9,180 milhões de toneladas na safra 2016/2017) e, ainda, acréscimo de 45,5% de produtividade, com 85 sc/ha na 2ª safra de milho atual.

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