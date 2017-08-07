Acessibilidade

14 De Setembro De 2026 • 21:40

Buscar

Últimas notícias
X

Agronegócio

Sicredi apoia projeto que vem transformando o cultivo da Soja no país

Termo de cooperação entre as entidades foi assinado no sábado (5), durante o 5º Seminário de desenvolvimento da Sicredi Pantanal MS

Flavio Brito

Publicado em 07/08/2017 às 15:01

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Tradicional apoiador do desenvolvimento rural do País, o Sicredi investe em tecnologias que otimizam e diminuem os custos da produção agrícola, agregando valor e gerando lucratividade para os produtores rurais.

O mais novo projeto apoiado pelo Sicredi será desenvolvido pela Fundação MS, na cidade de Maracaju (MS), e tem como objetivo a produção local de larvas de vespa, cuja função é combater o desenvolvimento do percevejo marrom, um dos maiores inimigos da cultura de soja na atualidade.

O termo de cooperação entre as entidades foi assinado no sábado (5), durante o 5º Seminário de desenvolvimento da Sicredi Pantanal MS. “Esta parceria, que é inédita no Sicredi, visa trazer benefícios a toda classe produtora da região, por meio da difusão de tecnologia e possibilidade de redução de custos, uma vez que o procedimento propõe diminuir o uso de inseticidas químicos nas lavouras, além de estar aliada a Projetos de Sustentabilidade da Cooperativa a nível Nacional”, declarou o presidente da Central Sicredi Brasil Central, Celso Figueira.

De acordo com dados divulgados pela Fundação MS, o estudo já realizado em uma pequena área, verificou que esta técnica de combate ao percevejo com o uso das larvas, reduziu o uso de inseticidas em 80% para o controle de lagartas de 33% para o controle de percevejos, sem comprometer no rendimento de grãos. Na avaliação do presidente da Fundação MS, Luciano Mendes, a parceria com o Sicredi é fundamental para ampliar a abrangência da pesquisa. “Nesse sentido, surgiu a parceria com o Sicredi, o que irá proporcionar resultados maiores no desenvolvimento deste estudo”, comenta.

Para o Sicredi, gerar resultado econômico, ao mesmo tempo em que protege o meio ambiente e melhora a qualidade de vida das pessoas é a conquista do equilíbrio entre resultados financeiros e desenvolvimento das comunidades, cumprindo assim com a missão das Cooperativas.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Prêmio de até R$ 100 mil

Senar participa de novo reality sobre agronegócio no Centro-Oeste

AgroCastMS

Febre aftosa exige vigilância mesmo após avanço sanitário

AgroCastMS

Assistência técnica ajuda produtor a transformar gestão em resultado

ATeG do Senar/MS contribui para aumentar produtividade e rentabilidade no campo

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Publicidade

AgroCastMS

Tecnologia aproxima o Pantanal e fortalece a pecuária

ÚLTIMAS

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo