Sicredi apoia projeto que vem transformando o cultivo da Soja no país

Tradicional apoiador do desenvolvimento rural do País, o Sicredi investe em tecnologias que otimizam e diminuem os custos da produção agrícola, agregando valor e gerando lucratividade para os produtores rurais.

O mais novo projeto apoiado pelo Sicredi será desenvolvido pela Fundação MS, na cidade de Maracaju (MS), e tem como objetivo a produção local de larvas de vespa, cuja função é combater o desenvolvimento do percevejo marrom, um dos maiores inimigos da cultura de soja na atualidade.

O termo de cooperação entre as entidades foi assinado no sábado (5), durante o 5º Seminário de desenvolvimento da Sicredi Pantanal MS. “Esta parceria, que é inédita no Sicredi, visa trazer benefícios a toda classe produtora da região, por meio da difusão de tecnologia e possibilidade de redução de custos, uma vez que o procedimento propõe diminuir o uso de inseticidas químicos nas lavouras, além de estar aliada a Projetos de Sustentabilidade da Cooperativa a nível Nacional”, declarou o presidente da Central Sicredi Brasil Central, Celso Figueira.

De acordo com dados divulgados pela Fundação MS, o estudo já realizado em uma pequena área, verificou que esta técnica de combate ao percevejo com o uso das larvas, reduziu o uso de inseticidas em 80% para o controle de lagartas de 33% para o controle de percevejos, sem comprometer no rendimento de grãos. Na avaliação do presidente da Fundação MS, Luciano Mendes, a parceria com o Sicredi é fundamental para ampliar a abrangência da pesquisa. “Nesse sentido, surgiu a parceria com o Sicredi, o que irá proporcionar resultados maiores no desenvolvimento deste estudo”, comenta.

Para o Sicredi, gerar resultado econômico, ao mesmo tempo em que protege o meio ambiente e melhora a qualidade de vida das pessoas é a conquista do equilíbrio entre resultados financeiros e desenvolvimento das comunidades, cumprindo assim com a missão das Cooperativas.