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Agronegócio

Pecuarista perde R$ 2 milhões com morte de 1,1 mil cabeças de gado em Água Clara

Botulismo pode ter sido a causa da morte dos aninais registrada nesta segunda-feira

Flavio Brito

Publicado em 08/08/2017 às 08:28

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O pecuarista de Araçatuba (SP), Pérsio Airton Tozzi perdeu teve prejuízo de pelo menos R$ 2 milhões com a morte de 1,1 mil cabeças de gado que estavam confinados em sua fazenda, a Marca 7, que fica em Água Clara. A morte do gado foi registrada nesta segunda-feira (7).

De acordo com a Agência Estadual de Defesa Sanitária e Animal (Iagro), a suspeita clínica da causa da morte dos animais é botulismo, mas o resultado laboratorial só será divulgado em uma semana. Amostras da ração oferecida aos animais, que é produzida na própria fazenda, e da água da localidade foram enviadas para o laboratório estadual e, caso o resultado seja positivo, será enviado para uma segunda análise em um laboratório de São Paulo.

O botulismo ataca o sistema nervoso do animal provocando paralisia motora e o período de incubação é de uma semana a oito dias.

A gravidade da doença está diretamente ligada à quantidade de toxinas que o animal ingeriu e pode ser dividia em quatro graus: Super aguda, Aguda, Subaguda e Crônica. Os principais sintomas são anorexia, falta de coordenação e ataxia, segundo o site Rural News MS. 

No ser humano, a doença também ataca o sistema nervoso, podendo levar a morte conforme a quantidade de toxina expelida pela bactéria. Os principais sintomas no ser humano são visão dupla e embaçada, fotofobia (aversão à luz), ptose palpebral (queda da pálpebra), tonturas, boca seca, intestino preso e dificuldade para urinar.

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